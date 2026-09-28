Tedbir kararı verilen Astor Enerji'den faaliyet açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Astor Enerji A.Ş. yöneticileri hakkında uygulanan tedbir kararları piyasaları sarsarken; şirketten faaliyetlerinin sürdüğüne dair açıklama geldi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında şirketimiz Astor Enerji A.Ş.'ye ilişkin tedbir kararı verildiği ve ardından tedbir kararlarının kaldırıldığı ilgili mercilerce açıklanmıştır.

Yargı makamları tarafından yürütülen süreç şirketimizce hassasiyetle takip edilmektedir. Şirketimiz Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık bir şirket olmanın getirdiği yüksek sorumluluk bilinciyle tüm faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak titizlikle yürütmektedir.

Şirketimizin ticari faaliyetleri ve operasyonları kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine saygıyla sunarız."