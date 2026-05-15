TCMB enflasyon tahminini değiştirdi: Asgari ücret zammı eski orana göre belirlenmişti

TCMB Başkanı Fatih Karahan, ABD-İsrail’in başlattığı savaş sonrası ilk enflasyon raporu sunumunda, 2026 yılı ara hedefini yüzde 16’dan yüzde 24’e çıkardığını açıkladı. Karahan, belirsizlikler nedeniyle tahmin aralığı iletişimini kaldırdıklarını belirterek, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 26 olduğunu söyledi.

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 26, ÖNCEKİ TAHMİN YÜZDE 18’Dİ

Karahan, bir önceki tahminin yüzde 18 seviyesinde olduğunu hatırlatarak, enflasyon beklentilerinin bozulduğunu açıkça ifade etti. TCMB, bu yıl için ortalama petrol fiyatı varsayımını 60,9 dolardan 89,4 dolara yükseltirken, gıda enflasyonu öngörüsünü de yüzde 19’dan yüzde 26,3’e çıkardı. Karahan, “Ortadoğu’da başlayan gerilim, yakın dönem enflasyon görünümünde öne çıkan ana unsur. Özellikle doğalgazda ve gıda fiyatlarında artış belirgin oldu. İlk 4 ayda sebze-meyvede yüzde 57 artış yaşandı” dedi.

EKONOMİSTLER: “MİLYONLARCA ÜCRETLİYE YÜZDE 8 ZAM BORÇLUSUNUZ”

Sözcü'nün haberine göre Prof. Dr. Ata Özkaya, tahminlerin vatandaşın beklentilerine göre ayarlanmadığını ve yıl sonunda tutmaması halinde yüksek zammın kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Ücretlinin yılbaşından bu yana olan kaybı acilen telafi edilmeli” dedi. Doç. Dr. Cüneyt Dirican ise, “Cezalandırılan tüketiciye enflasyon hedefindeki sapma kadar zam yapılmalı” ifadelerini kullandı. Ekonomist İris Cibre, “Ücretlere bu yıl yüzde 27 zam yapılmıştı, enflasyon yüzde 31 idi. Şimdi beklenti yüzde 26 ve tutmayacağını hepimiz biliyoruz” diyerek ücretli kesimin ezildiğini vurguladı.