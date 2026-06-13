Tavukçulara kuş gribi piyangosu vurdu

Avrupa genelinde kuş gribi salgını nedeniyle kümes hayvancılığı sektörü zor günler geçirirken, Türkiye biyogüvenlik önlemleri ve üretim kalitesiyle krizden kazançlı çıkan ülke oldu. Tavuk üreticileri milyonlarca dolarlık yumurta ihracatı yaparak rekor kırdı.

TAVUKÇULARA KUŞ GRİBİ PİYANGOSU VURDU

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye yılın ilk 5 ayında toplam 92 bin 494 ton yumurta ihraç ederek 240 milyon 79 bin dolarlık ihracat sağladı. Sektörün geleneksel olarak en büyük pazarı 47 milyon 577 bin dolarlık pay ile yine Irak olurken, asıl büyük patlama ve sürpriz büyüme Avrupa pazarında yaşandı.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde İtalya'ya yapılan yumurta ihracatı 2 milyon 204 bin dolar seviyesindeyken, bu yılın aynı döneminde inanılmaz bir ivmeyle 24 milyon 773 bin dolara ulaştı. İtalya'ya gönderilen ürün miktarı ise 1,2 bin tondan 13,2 bin tona yükseldi. Bu sonuçlarla birlikte İtalya pazarı, Türk yumurta sektörü için değer bazında yüzde 1024, miktar bazında ise yüzde 1000 gibi tarihi bir artış kaydetti.

Avrupa'nın yumurta üssü konumunda olan ancak kuş gribi nedeniyle milyondan fazla hayvanını itlaf etmek zorunda kalan Polonya da kendi açığını kapatabilmek için rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Geçen yılın ilk 5 ayında Türkiye'den sadece 109 bin dolarlık ithalat yapan Polonya, bu yılın aynı döneminde Türkiye'ye tam 19 milyon 681 bin dolar ödedi. Polonya'ya giden yumurta miktarı ise adeta yok seviyesindeki 15 tondan bir anda 11 bin tona fırladı.

İzmir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Neriman Dere Çatmadaş, Türkiye'nin yıllık 20 milyar adetlik üretimiyle dünyada 9'uncu, Avrupa'da ise 2'nci sırada yer aldığını vurguladı.

Polonya'da yaşanan üretici kayıplarının kısa vadede toparlanmasının zor olduğunu belirten Çatmadaş, normal şartlarda kendi kendine yetebilen İtalya'nın dahi sanayide kullanmak üzere Türkiye'den ürün tedarik etmeye başladığını aktardı.