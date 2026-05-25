Tatilcilere şok! İngiltere turist vergisine hazırlanıyor

İngiltere’de yaz sezonu yaklaşırken, büyük bir tartışma ülkeyi çalkalıyor: hükümetin desteklediği ve yerel yönetimlerin kasasını doldurmayı hedefleyen yeni “konaklama vergisi” (turist vergisi) planı, ülke genelinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğrayan popüler bölgelerde uygulanması planlanan bu yeni ücretlendirme sistemi, yüksek enflasyon ve ekonomik baskı altında ezilen ailelerin omuzlarına yeni bir mali yük bindirmeye hazırlanıyor.

Sektör temsilcileri ve ekonomi uzmanları, bu vergi hamlesinin iç turizm pazarına ağır bir darbe vurabileceği konusunda ardı ardına ciddi uyarılarda bulunuyor.

POPÜLER TATİL BÖLGELERİ VE DEV ŞEHİRLER SIRADA

İngiliz basınında geniş yankı bulan senaryolara göre, turist vergisinin ilk etapta Yorkshire, Peak District, West Country ve Kuzey Doğu İngiltere gibi yoğun ziyaretçi çeken turistik hatlarda devreye alınması planlanıyor. Bunun yanı sıra Londra, Manchester ve Liverpool gibi ülkenin küresel ölçekteki dev şehirlerinin yerel yönetimlerinin de bu yeni gelir kapısına son derece sıcak baktığı belirtiliyor. "Overnight visitor levy" (gecelik ziyaretçi vergisi) adı verilen bu sistemle, belediyelerin kendi bütçelerini rahatlatacak ek bir kaynak yaratması, elde edilen paraların ise turistik bölgelerin altyapı yatırımlarında, çevre düzenlemelerinde ve yerel ekonominin desteklenmesinde kullanılması hedefleniyor.

AMSTERDAM MODELİ GELEBİLİR: AİLELERE EKSTRA 345 STERLİN FATURA

Yeni vergilendirme sisteminin yasal teknik altyapısı henüz tamamen netleşmemiş olsa da masadaki en güçlü formülün, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da uygulanan modele benzer bir sistem olduğu konuşuluyor. Buna göre, turistlerin konaklama yaptığı otel veya pansiyon ücretinin belirli bir yüzdesi kadar ek bir vergi doğrudan faturaya yansıtılacak. Finans uzmanlarının yaptığı ilk simülasyonlara ve maliyet hesaplamalarına göre, bu sistem yürürlüğe girdiğinde dört kişilik bir ailenin ortalama bir yaz tatili maliyeti yaklaşık 345 sterlinin üzerinde net bir artış gösterecek. Bu durum, bütçesini ucu ucuna denkleştirmeye çalışan orta ve dar gelirli İngiliz ailelerin tatil planlarını tamamen altüst edebilecek bir eşik olarak görülüyor.

2,2 MİLYAR STERLİNLİK RİSK VE 33 BİN İSTİHDAM KAYBI UYARISI

Turizm ve ağırlama sektörünün çatı kuruluşu Hospitality UK adına Oxford Economics tarafından hazırlanan kapsamlı araştırma raporu ise verginin yaratacağı ekonomik yıkımı çarpıcı rakamlarla ortaya koydu. Rapora göre, bu ek vergi nedeniyle tüketiciler turizm harcamalarını bıçak gibi kesecek ve bu daralma İngiltere genelinde yaklaşık 33 bin kişilik büyük bir istihdam kaybına yol açacak. İngiltere ekonomisinde toplamda 2,2 milyar sterline kadar varan devasa bir üretim kaybı riski bulunduğunu duyuran uzmanlar, 2023 yılında ülke ekonomisine tek başına 58 milyar sterlinlik dev bir katkı sağlayan iç turizmin bu kararla baltalanmaması gerektiğinin altını çiziyor.

YURT DIŞI TATİLLERİ YENİDEN CAZİP HALE GELEBİLİR

Yükselen sesler ve sektörün sert tepkisi üzerine İngiltere Konut ve Yerel Yönetimler Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık yetkilileri, sistemin ayrıntılarının henüz kesinleşmediğini, hangi konaklama türlerinin (otel, pansiyon, kısa süreli kiralık evler) kapsama alınacağı ve net vergi oranlarının nasıl belirleneceği konusundaki teknik çalışmaların sürdüğünü, yani henüz "nihai kararın verilmediğini" duyurdu.

Ancak bu kurumsal açıklamaya rağmen uzmanlar, iç turizme getirilecek bu vergi şokunun otel, pansiyon ve kısa süreli kiralama sektöründe kartların yeniden dağıtılmasına yol açacağını vurguluyor.

Ülke içindeki tatil maliyetlerinin vergiyle birlikte fırlaması durumunda, İngiliz ailelerin rotayı yeniden Akdeniz havzasındaki daha ekonomik yurt dışı tatil seçeneklerine çevirebileceği ve paranın yurt dışına kaçabileceği öngörülüyor.