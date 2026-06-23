Tarlada 15, pazarda 60 TL! Hatay'da şeftali üreticisi isyanda

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde geçtiğimiz haftalarda toplanmaya başlanan taze şeftalinin bahçedeki kilogram fiyatı 15 TL seviyelerine kadar gerilerken, aynı ürünün semt pazarlarında ve marketlerde 60 TL'den satışa sunulması dikkat çekiyor. Üreticinin binbir emekle yetiştirdiği üründen yeterli kazancı sağlayamaması ve aradaki yüksek kar marjının doğrudan aracılara gitmesi, bölgedeki çiftçilerin en büyük isyan ettirdi.

DOĞAL AFETLER ÜRETİCİYİ VURDU

Bölgedeki şeftali üreticilerinden Zeydan Şanverdi, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek bu yılki zorlu şartlara dikkat çekti. Yıl içinde yaşanan don ve ayaz gibi doğal afetlerin rekolteyi ciddi şekilde vurduğunu belirten Şanverdi, tarlasından normal şartlarda 100 ton ürün beklerken bu rakamın 20 tona kadar düştüğünü ifade etti. Girdi maliyetlerinin geçen yıla oranla tam iki kat arttığını belirten Şanverdi, gelirlerinin aynı oranda artmaması nedeniyle büyük bir zarara uğradıklarını ve pazar esnafı ile marketlerin üreticiden daha fazla kar ettiğini söyledi.

TÜCCARLAR DA MASRAFLARDAN DERTLİ

Fiyat uçurumunun bir diğer tarafı olan tüccarlar ise artan operasyonel maliyetlere dikkat çekiyor. Reyhanlı'da hasat edilen şeftalinin iç piyasanın yanı sıra Suriye ve Irak gibi Orta Doğu ülkelerine ihraç edildiğini belirten şeftali tüccarı Emre Şanverdi, bahçeden 15 TL'ye alınan bir ürünün yalnızca nakliye ve işçilik masraflarıyla yola çıkmadan 30 TL maliyete ulaştığını aktardı. Bu yıl etkili olan şiddetli dolu yağışlarının meyve kalitesini ve rekolteyi düşürdüğünü ifade eden Şanverdi, kaliteli bir ürünün dalında en az 45-50 TL etmesi gerekirken piyasa şartları yüzünden 10-15 TL'ye alıcı bulduğunu dile getirdi. Tüccar olarak ürünleri daha yüksek fiyattan almayı istediklerini ancak ucuza alıp pahalıya satma gibi bir lükslerinin olmadığını da sözlerine ekledi. (DHA)