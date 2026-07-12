Tarım Kredi 4.7 milyar lira zarar etti! 1 yılda 652 işçiyi işten çıkardı

Tarım Kredi Market’in 2025 yılına ilişkin mali bilançosu, personel sayısındaki düşüşü ortaya koydu. Kurumun personel sayısı 2024 yıl sonunda 11 bin 592 seviyesindeyken, 2025 yılında 10 bin 940’a geriledi. Böylece şirketin çalışan sayısı 1 yılda 652 kişi azaldı. Şirket bilançosunda bu işten çıkarmaların nedenlerine ilişkin hiçbir bilgiye yer verilmedi.

BRÜT KÂR 11.1 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI AMA NET ZARAR KATLANDI

Yüksek enflasyon ortamında vatandaş geçinmek için en ucuz market ve ürünü ararken, Tarım Kredi’nin brüt kârı artış gösterdi. 2024 sonunda 10 milyar liralık brüt kâr açıklayan şirket, 2025 sonunda bunu 11.1 milyar liraya çıkardı. Ancak şirketin net zararı aynı dönemde 2.9 milyar liradan 4.7 milyar liraya yükseldi. Enflasyon düzeltmesi sonrasında şirketin satış geliri ise 2024-2025 arasında 73.5 milyar liradan 67.6 milyar liraya indi.

ZARARIN GEREKÇESİ UCUZLUK DEĞİL

Mali verilere göre Tarım Kredi’nin zarar etmesinde belirleyici faktör vatandaşa ucuz ürün satması olmadı. Zararın açıklanmasında, şirketin finansman giderlerinin 6.2 milyar liraya çıkması ve operasyonel giderlerinin yüksek olması etkili oldu.

"İNDİRİM MARKETLERİNDEN DAHA UCUZ DEĞİL"

Tarım Kredi Market'teki fiyat düzeyleri uluslararası raporlarda da yer buldu. ABD Tarım Bakanlığı'nın 2026 Türkiye Gıda Perakendesi Raporu'nda Tarım Kredi için ayrı bir bölüm ayrıldı. Raporda, marketlerin temel gıda ürünlerini rakiplerinden yüzde 10-15 daha ucuza sattığı yönündeki iddialara rağmen yapılan incelemelerde, birçok üründe indirim marketlerinden daha ucuz olmadığının görüldüğü belirtildi.

Tüketiciler Birliği Federasyonu da bu yıl yaptığı çalışmada kurum için "Zammın lokomotifi Tarım Kredi" ifadesini kullandı.