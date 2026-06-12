Tarihin en büyük halka arzı gerçekleşti: 75 milyar dolar gelir elde ettiler

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), 75 milyar dolarlık devasa bir halka arz gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu rakam küresel finans tarihinin en büyük halka arzı olarak kayıtlara geçti.

TARİHİN EN BÜYÜK HALKA ARZI

SpaceX'in açıklamasında, 555,6 milyon adet A sınıfı adi hisse senedinden oluşan ilk halka arzının fiyatının hisse başına 135 dolar olarak kesinleştiği bildirildi. Şirket bu fiyat üzerinden yaklaşık 75 milyar dolar brüt gelir elde ederken, tüm zamanların en büyük halka arzı gerçekleştirilmiş oldu.

PİYASA DEĞERİ 1,77 TRİLYON DOLAR

Halka arz fiyatına göre SpaceX'in piyasa değeri 1,77 trilyon dolar olarak hesaplandı. Bu değerle şirket, dünyanın en değerli halka açık şirketleri arasında üst sıralarda yer almayı hedefliyor.

İŞLEM GÖRME TARİHİ VE EK HİSSE OPSİYONU

Açıklamada, şirketin hisselerinin 12 Haziran'da Nasdaq Global Select Market ve Nasdaq Texas borsalarında "SPCX" sembolüyle işlem görmeye başlamasının beklendiği belirtildi. Halka arz işlemlerinin ise olağan kapanış koşullarına tabi olarak 15 Haziran'da tamamlanması öngörülüyor. Ayrıca SpaceX, aracı kurumlara halka arz fiyatından 83,3 milyon adede kadar ek hisse senedi satın alma konusunda 30 günlük bir opsiyon tanıdı.

BAŞVURU MAYIS AYINDA SEC'E YAPILMIŞTI

SpaceX, şirketin halka arz sürecini başlatmak ve hisselerini borsada işleme açmak amacıyla hazırladığı başvuru belgesini mayıs ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunmuştu.

(AA)