Tarihi açıkladı: Telefona yüzde 40 zam bekleniyor! Trump'ın ısrarı vuracak

Teknoloji dünyası, çip krizi ve tedarik zinciri aksamalarının gölgesinde yeni bir zam dalgasına hazırlanıyor. Küresel ölçekte yaşanan hammadde sorunlarının üretim maliyetlerini tırmandırdığını belirten sektör yetkilileri, özellikle akıllı telefon fiyatlarında yıl sonuna doğru ciddi bir sıçrama yaşanacağını açıkladı.

TARİHİ AÇIKLADI: YÜZDE 40 ZAM BEKLENİYOR!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, 2026 yılı sonu itibarıyla Türkiye’deki akıllı telefon fiyatlarının, 2025 seviyelerine kıyasla yaklaşık yüzde 40 oranında artabileceğini öngördüklerini duyurdu.

Mevcut stokların maliyet baskısını kısa süreliğine sınırladığını ancak yeni parçaların daha yüksek fiyatlarla temin edilmeye başlanmasıyla tablonun değişeceğini belirten Cihaner, özellikle bellek maliyetlerinde yaşanan sert yükselişin yeni nesil cihazları çok daha pahalı hale getireceğini vurguladı.

TRUMP'IN ISRARI TELEFONLARI VURACAK

Teknoloji sektörünü doğrudan etkileyen küresel tedarik zincirindeki kırılmalar, maliyetleri yukarı çekmeye devam ediyor.

Yarı iletken ve çip üretim süreçlerinde kullanılan helyum gazının küresel arzında yaşanan sorunların üretim süreçlerini aksattığı belirtiliyor.

Jeopolitik gelişmeler ve dış ticaret politikalarındaki kararlı duruşun hammadde erişimi üzerindeki baskısı sürerken; yarı iletken üretiminde kullanılan bileşenlerin tedarikindeki gecikmelerin, akıllı telefon etiketlerine yüklü zamlar olarak yansıması kaçınılmaz görülüyor.

Bu durumun, yılın ikinci yarısında teknoloji perakendeciliğinde fiyat dengelerini kökten değiştireceği değerlendiriliyor.