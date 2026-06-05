Tarih verildi: Dünyayı değiştirecek yeni çağ resmen başlıyor

Klasik mobil şebekelerin ötesine geçerek yapay zekayı ana omurgasına alan bu devrim, 2030 yılına kadar öncü ülkelerde yaygınlaşacak ve internet algımızı kökten değiştirecek.

İlk 6G iletişimi 2029'da gerçeğe dönüşecek ve aynı yıl küresel 6G bağlantı sayısı 4,1 milyona ulaşacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'nin 2029'un sonlarında 6G'nin erken ticarileştirilmesinde öncülük etmesi ve 6G ağlarının yaygınlaştırılmasının 2030'da gerçekleşmesi bekleniyor.

6G, altıncı nesil kablosuz hücresel teknolojidir. Şu anda 3. Nesil Ortaklık Projesi (3GPP) ve diğer ekosistem katılımcıları tarafından geliştirilmekte ve standartlaştırılmaktadır.

Juniper Research'ün küresel teknoloji stratejistleri, "6G Pazarı 2026-2035" raporunda, bu teknolojinin piyasaya sürüldükten sonra hızla yayılacağını öngörüyor.

2030 yılına kadar dokuz ülke 6G'yi ticari olarak kullanıma sunmuş olacak ve Kuzey Amerika, Uzak Doğu ve Çin bu konuda öncülük edecek.

2030 YILINDA 6G BAĞLANTI SAYISINA GÖRE LİDER OLMASI BEKLENEN ÜLKELER ŞUNLARDIR:

Çin

Amerika

Kanada

Japonya

Birleşik Krallık

Güney Kore

Suudi Arabistan

Fransa

Katar

Bu ülkeler 6G'nin erken ticarileştirilmesinde öncülük edecek olsa da, Almanya, Hindistan ve BAE gibi diğer ülkelerin de geliştirme ve ticarileştirme sürecinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Mobil veri trafiğindeki büyümenin yavaşlaması ve kullanıcı başına ortalama gelir artışının trafik büyümesine kıyasla sınırlı kalması nedeniyle, 6G'ye yapılan yatırımlar geleneksel bağlantı hizmetlerinin ötesine geçmelidir.

6G, mobil şebeke operatörlerinin mevcut tüketici ve kurumsal hizmetlerine entegre edebilecekleri ve yeni gelir akışlarının önünü açabilecek sesli yapay zeka gibi önemli katma değerli hizmetlerin de bir kolaylaştırıcısı olarak hizmet etmelidir.

Analistler, pazarın 2029 ile 2035 yılları arasında %70.000'den fazla keskin bir artış göstereceğini ve nihayetinde 2035 yılına kadar 2,9 milyar bağlantıya ulaşacağını öngörüyor.