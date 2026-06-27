Tapuda yeni dönem ertelendi: İşte yeni tarih

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz alım satımlarında vatandaşların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik gibi risklerle karşılaşmasını engellemek amacıyla yeni bir adımı hayata geçiriyor. Kayıt dışılığı azaltmak ve ödeme işlemlerini tamamen güvenli bir zemine oturtmak için hazırlanan Güvenli Ödeme Sistemi, gayrimenkul ticaretinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyor.

EŞ ZAMANLI DEVİR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Daha önce hayata geçirilen yasal düzenlemeler kapsamında, taşınmaz satışlarında ödemenin tamamının veya bir kısmının nakit, havale ya da EFT ile yapılması durumunda işlemlerin bu yeni sistem üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu kılınmıştı. Kurulan bu sistem sayesinde, taşınmazın resmi devri ile satış bedelinin tam olarak aynı anda el değiştirmesi ve taraflar arasındaki güven probleminin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

BAŞLANGIÇ TARİHİ 1 EKİM'E ÇEKİLDİ

İlk etapta 1 Temmuz 2026 tarihinde devreye alınması planlanan zorunlu uygulamanın tarihi güncellendi. Ticaret Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile diğer ilgili kurumların sisteme dair teknik altyapı çalışmalarının halen devam ettiğini belirtti. Sistemin herhangi bir aksaklık yaşanmadan, sorunsuz bir şekilde devreye alınabilmesi için yönetmelikteki yetkisini kullanan Bakanlık, uygulama tarihini üç ay erteledi. Bu kararla birlikte Güvenli Ödeme Sistemi, 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla taşınmaz alım satımlarında zorunlu olarak kullanılmaya başlanacak.