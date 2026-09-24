Sürücüler tam rahat nefes almışken motorine zam haberi geldi

Motorinin litre fiyatı bugün 5,57 lira düşerken hemen zam haberi geldi. Sektör kaynaklarına göre bu gece yarısından itibaren 2,55 liralık zam bekleniyor. Benzinde ise fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik gündemde. Sektör kaynakları, "Motorine, bu gece yarısı 2,55 lira zam bekleniyor” dedi. Kaynaklar, bugün yürürlüğe giren indirimin ardından beklenen zammı “Perşembe günü indirim yapıldı. Cuma günü zam söz konusu" sözleriyle anlattı.

PETROL YÜKSELDİ

ABD ile İran arasındaki gerilim, petrol piyasalarında belirsizliği artırıyor. Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı’nı yeniden devreye almasının ardından 100 doların altına inen Brent petrol, Orta Doğu’daki risklerin etkisiyle yeniden yükselerek 103 doları aştı.

Uluslararası piyasalarda motorinin ton fiyatı da çarşamba günü bin 517 dolara çıktı. Fiyat, daha sonra bir miktar gerileyerek bin 489 dolar düzeyinde işlem gördü. Kaynaklar, benzinde ise şu aşamada fiyat değişikliği beklemiyor.