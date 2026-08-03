Sürücüler bu tarihten sonra hata yaparsa yandı!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan ve başlangıçta 1 Nisan tarihinde iki ilde pilot olarak başlatılan trafik sigortası düzenlemesi, 30 Haziran'da alınan erteleme kararının ardından 1 Ağustos itibarıyla tüm yurtta resmen yürürlüğe girdi.

1 Temmuz'da başlaması öngörülen ancak ertelenen bu yeni dönemle birlikte kaza süreçlerinden değer kaybı tazminatına kadar pek çok hususta yeni kurallar uygulanmaya başladı.

ARAÇ HASARLARINDA 40 BİN LİRA SINIRI VE AKILLI EKSPER

Yeni uygulamayla birlikte trafik kazalarında meydana gelen araç hasarlarının tespiti için "akıllı eksper ataması" olarak adlandırılan merkezi sistem devreye alındı. Buna göre, kaza sonrasında araçta oluşan maddi zarar 40 bin TL’nin üzerinde ise eksper görevlendirilmesi zorunlu kılındı.

Trafik sigortası kapsamında bu tutarı aşan tüm hasarlarda eksperler doğrudan merkezi sistem üzerinden otomatik olarak atanacak. Kaskolu araçlarda yaşanan ağır veya tam hasar durumlarında da hasar tespiti zorunlu olarak bu merkezi sistem üzerinden belirlenecek eksperler eliyle yürütülecek.

DEĞER KAYBI İÇİN AYRI BAŞVURU ŞARTI KALKTI

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın aktardığına göre hak sahiplerinin değer kaybı tazminatı alabilmesi için ek bir başvuru yapma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Eksperler, araçtaki fiziki hasarı belirlerken aynı zamanda değer kaybı hesaplamasını da gerçekleştirecek ve iki kalemi tek bir raporda sunacak. Hasar başvurusunda bulunan araç sahibi, otomatik olarak değer kaybı talebinde de bulunmuş sayılacak.

EŞDEĞER PARÇA VE KAZA YERİNİ TERK ETME YASAĞI

Onarım süreçlerinde, zarar gören orijinal parçanın tamiri mümkün değilse ve orijinaliyle değişimi sağlanamıyorsa, yalnızca araç sahibinin onayı alınmak kaydıyla eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parçalar kullanılabilecek.

Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri ise kaza yeriyle ilgili oldu. 1 Ağustos öncesinde sadece yaralanmalı ve ölümlü kazalarda zorunlu olan kaza yerini terk etmeme kuralı, artık sadece maddi hasarla sonuçlanan kazaları da kapsayacak şekilde genişletildi. Sürücüler, zorunlu durumlar hariç olmak üzere kaza mahallinden ayrılamayacak. Kaza tutanağı ve alkol raporu gibi gerekli belgelerin tanzim edilmemesi durumunda sigorta şirketi hasar ödemesini yapsa dahi, olay yerini terk eden sigortalıdan ödediği tutarı talep edebilecek (rücu hakkı).

ARACILARA SUÇ DUYURUSU VE ALO 193 HATTI

Kanuna aykırı şekilde hasar danışmanlığı veya aracılığı yürüterek halkı mağdur eden yasa dışı yapılar hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulacak ve tüm süreçler doğrudan sigorta şirketleriyle yürütülecek.

Öte yandan, 1 Eylül tarihi itibarıyla Alo 193 Sigorta Hasar, İhbar ve Şikayet Hattı adıyla bilinen Ortak Hasar İhbar Merkezi (OİHM) hizmete açılacak. Bu merkez başlangıçta trafik ve kasko sigortaları özelinde faaliyet gösterecek.