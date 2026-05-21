Stellantis söz verdi! Efsane ucuz arabalar elektriklenerek geri dönüyor

On yıllarca Avrupa, küçük, basit ve nispeten ucuz arabalarla yaşadı. Fiat Panda, Fiat 126, Citroën 2CV , Renault 4 ve benzeri modeller sadece ulaşım aracı değil, kitlesel motorizasyonun temeliydi. Bugün, bu tür "temel ucuz arabalar" neredeyse ortadan kayboldu. Yeni arabalar daha büyük, daha ağır, daha pahalı ve teknik olarak daha karmaşık hale geldi ve en temel şehir arabasını arayan alıcılar giderek daha çok ikinci el araba pazarına yöneliyor. Stellantis şimdi bu pazar segmentini elektrikli bir biçimde geri getirmeye çalışıyor.

STELLANTİS GİZLİ PROJESİ "E-CAR"I DEVREYE SOKTU!

Planın adı E-Car ve ilk bilgilere göre, kısa mesafeler ve şehir içi sürüş için Avrupa müşterilerine yönelik küçük ve uygun fiyatlı elektrikli otomobiller projesi. Üretimin, Fiat Panda ve şu anda Alfa Romeo Tonale'nin üretimiyle bilinen İtalya'daki Pomigliano d'Arco fabrikasında 2028 yılında başlaması bekleniyor. Reuters'ın haberine göre Stellantis, yaklaşık 15.000 euro'luk bir fiyat hedefliyor; bu da, eğer gerçekten gerçekleşirse, son yıllarda neredeyse showroomlardan kaybolan fiyatlardaki otomobillerin geri dönüşü anlamına gelecektir.

İlk Fiat Panda

Hikayenin önemli bir kısmı Brüksel'den geliyor. Avrupa Komisyonu, 4,2 metreye kadar uzunluktaki elektrikli araçları kapsayacak şekilde M1E olarak bilinen yeni bir küçük ve uygun fiyatlı elektrikli otomobil kategorisi duyurdu . Bu fikir, Japon kei otomobillerinden esinlenilmiş ancak Avrupa'ya uyarlanmış ve tamamen elektrikli araçlardan oluşuyor. Bu kategori, üreticilere daha net kurallar, daha uzun vadeli düzenleyici kesinlik ve her küçük şehir otomobilinin teknik ve maliyet açısından günümüzün kompakt SUV'ları seviyesine ulaşmasına gerek kalmadan daha ucuz araçlar geliştirme olanağı sağlayacak.

Citroën 2CV

Stellantis henüz belirli model isimlerini doğrulamadı, ancak ipuçları oldukça açık. Fiat, Grande Panda'nın altında konumlandırılmış , 1980'lerin orijinal Panda'sına ruh olarak daha yakın, günümüzün modaya uygun, şişkin şehir crossover'larından çok daha küçük ve daha ucuz bir elektrikli model çıkarabilir. Citroën ise, efsanevi Spacek'in 2CV fikrini, kelimenin tam anlamıyla retro bir modelle değil, orijinalinde olduğu gibi lüks ve aşırı donanımdan ziyade fiyat, pratiklik ve günlük kullanıma öncelik veren basit bir elektrikli otomobille yeniden canlandırabilir.

Bu tür bir değişim, iş gerekliliği açısından da mantıklıdır. Yıllardır Avrupalı ​​üreticiler, küçük otomobillerin yeterince karlı olmaması nedeniyle en düşük maliyetli segmentlerden çekiliyorlardı. Aynı zamanda Çinli üreticiler, elektrikli şehir otomobillerinin ucuz ve büyük miktarlarda üretilebileceğini gösterdiler. Avrupa kendi otomobil endüstrisini korumak ve aynı zamanda elektrifikasyonu genişletmek istiyorsa, uygun fiyatlı küçük elektrikli otomobiller artık romantik bir fikir değil, endüstriyel bir zorunluluktur.

En büyük soru işareti, bu arabaların piyasaya çıktıklarında gerçekten ne kadar ucuz olacağı ve Çin'in hemen daha da uygun tekliflerle karşılık verip vermeyeceğidir.