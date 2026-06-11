SPK'dan yeni halka arza onay: Fiyat belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Beta Enerji ve Teknoloji AŞ'nin 40 liradan halka arzına onay verdi. Kurul ayrıca Türkiye Sigorta AŞ ve Goodyear Lastikleri Türk AŞ'nin bedelsiz sermaye artırım taleplerini onaylarken, çok sayıda şirketin borçlanma aracı ve kira sertifikası ihraç başvurularına izin verdi. Bir tüzel ve iki gerçek kişiye toplam 23 milyon 902 bin 868 lira idari para cezası uygulandı.

HALKA ARZ VE SERMAYE ARTIRIMLARI ONAYLANDI

SPK, Beta Enerji ve Teknoloji AŞ'nin 40 liradan halka arzını uygun buldu. Kurul ayrıca Türkiye Sigorta AŞ'nin 10 milyar liralık ve Goodyear Lastikleri Türk AŞ'nin 1 milyar 250 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

BORÇLANMA ARAÇLARI İÇİN İZİN ÇIKTI

Kurul, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 4 milyar liralık, Creditwest Faktoring AŞ'nin 670 milyon liralık, Deva Holding AŞ'nin 4 milyar liralık, Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ'nin 2 milyar 500 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdi. Ayrıca Tera Yatırım Bankası AŞ'nin 12 milyar lira ve 50 milyon dolarlık, Aytemiz Yatırım Bankası AŞ'nin 5 milyar lira ve 50 milyon avroluk, Ak Finansal Kiralama AŞ'nin ise 150 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusu onaylandı.

KİRA SERTİFİKALARINA ONAY

SPK, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 4 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı yeşil-sürdürülebilir kira sertifikası ile Hedef Varlık Kiralama AŞ'nin 325 milyon liralık ve Ahlatcı Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç başvurularını onayladı.

FON KURULUŞLARI VE ARACILIK İZNİ

Büyükdemir Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu ve Büyükdemir Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fonu'nun kuruluşlarına izin verilmesi talepleri olumlu karşılandı. Destek Yatırım Bankası AŞ'nin emir iletimine aracılık faaliyet izni başvurusu da onaylandı.

CEZALAR VE ERİŞİM ENGELLEMELERİ

Kurul, bir tüzel ve iki gerçek kişiye toplam 23 milyon 902 bin 868 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca 12 internet sitesine ve sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.