SPK'dan kritik kararlar: Bazı şirketlere onay bazısına ceza verdi!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yeni haftalık bültenini kamuoyu ile paylaştı. Kurul, gerçekleştirdiği piyasa incelemeleri neticesinde iki şirketin bedelsiz sermaye artırımı talebini uygun buldu.

SERMAYE ARTTIRIMINA ONAY

Bu doğrultuda, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme AŞ'nin 206 milyon 500 bin lira, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise 150 milyon lira tutarındaki sermaye artırım başvurularına onay verildi.

YENİ BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARI ONAYLANDI

Kurul bülteninde, dokuz farklı şirketin borçlanma aracı ihracına da izin çıktığı belirtildi. Söz konusu ihraç limitleri şu şekilde sıralandı: Ulusal Faktoring AŞ için 300 milyon lira, İstanbul Faktoring AŞ için 300 milyon lira, Quick Finansman AŞ için 270 milyon lira, Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm AŞ için 1 milyar lira, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ için 15 milyar lira, Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ için 450 milyon lira, Midas Menkul Değerler AŞ için 1 milyar 450 milyon lira, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ için 5 milyar 450 milyon lira ve Deniz Finansal Kiralama AŞ için 50 milyon avro.

Ayrıca Pasha Yatırım Bankası AŞ Vaden Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu'nun 10 milyar liralık, DK Yıldız Varlık Kiralama AŞ'nin 250 milyon liralık ve DK Varlık Kiralama AŞ'nin 9 milyar 500 milyon liralık kira sertifikası ile VİDMK ihracı talepleri Kurul tarafından kabul edildi.

YENİ FAALİYET İZİNLERİ VE KURULAN FONLAR

Değerlendirmeler sonucunda, Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ çatısı altındaki Katılım Karma Emeklilik Yatırım Fonu’nun faaliyete geçmesine ve fon paylarının Kurul kaydına alınmasına onay verildi. Buna ek olarak piyasaya girecek üç yeni şemsiye fona daha izin çıktı. Bunlar; "BtcTurk Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu", "HSBC Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu" ve "Meksa Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu" olarak açıklandı.

USULSÜZLÜKLERE KARŞI MİLYONLUK CEZALAR VE SUÇ DUYURULARI

SPK'nın çeşitli şirketler üzerinde yürüttüğü kapsamlı denetimler, piyasadaki ihlalleri de gözler önüne serdi. Yapılan incelemeler neticesinde iki gerçek kişiye toplamda 20 milyon 46 bin 138 lira, altı tüzel kişiye ise 39 milyon 559 bin lira idari para cezası kesildi.

Diğer yandan, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hesap ile işlemlerini inceleyen Kurul, tespit edilen farklı nedenlerden dolayı altı şahıs hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulundu.

Yine aynı mevzuat doğrultusunda yürütülen farklı eylem soruşturmalarında beş internet sitesinin içerik sağlayıcıları, dört şirketin yetkili isimleri ve iki kişi adına kayıtlı olan iki telefon numarası hakkında suç duyurusu yapılması kararlaştırıldı.