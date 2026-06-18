SPK'dan 9 şirkete 27 milyarlık dev onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde şirketlerin sermaye piyasası işlemlerine ilişkin önemli kararlarını duyurdu. Kurul, iki sermaye artırımı başvurusu ile çok sayıda borçlanma aracı ihracına onay verirken, yeni fon kuruluşlarına da izin çıktı. Ayrıca incelemeler sonucunda para cezaları ve suç duyuruları kararlaştırıldı.

SERMAYE ARTIRIMLARINA ONAY

Kurul, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme AŞ'nin 206 milyon 500 bin liralık, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 150 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım taleplerini uygun buldu. Her iki şirketin de mevcut ortaklarına payları oranında dağıtılacak bedelsiz hisselerle sermaye yapılarını güçlendirmelerinin önü açıldı.

27 MİLYAR TL'LİK ONAY

SPK, dokuz farklı şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi. Kurulun yeşil ışık yaktığı başvurular arasında Ulusal Faktoring AŞ'nin 300 milyon liralık, İstanbul Faktoring AŞ'nin 300 milyon liralık, Quick Finansman AŞ'nin 270 milyon liralık, Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm AŞ'nin 1 milyar liralık, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin 15 milyar liralık, Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin 450 milyon liralık, Midas Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 450 milyon liralık, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 5 milyar 450 milyon liralık ve Deniz Finansal Kiralama AŞ'nin 50 milyon avroluk, toplam 26 milyar 890 milyon TL değerinde borçlanma aracı ihraç başvuruları bulunuyor.

KİRA SERTİFİKALARI VE FON KURULUŞLARINA ONAY

Kurul ayrıca Pasha Yatırım Bankası AŞ Vaden Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu'nun 10 milyar liralık, DK Yıldız Varlık Kiralama AŞ'nin 250 milyon liralık ve DK Varlık Kiralama AŞ'nin 9 milyar 500 milyon liralık kira sertifikası ve VİDMK ihraç başvurularını onayladı. Bunun yanı sıra, Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Katılım Karma Emeklilik Yatırım Fonu ile "BtcTurk Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu", "HSBC Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu" ve "Meksa Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu"nun kurulmasına izin verildi.

CEZALAR VE SUÇ DUYURULARI

SPK, farklı şirketlerde yapılan incelemeler sonucunda iki gerçek kişiye toplam 20 milyon 46 bin 138 lira, altı tüzel kişiye ise toplam 39 milyon 559 bin lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hesap ve işlemlerine ilişkin incelemelerde altı kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Aynı kapsamda beş internet sitesinin içerik sağlayıcıları, dört şirketin yetkilileri ve iki kişiye ait telefon numaraları hakkında da farklı eylemler nedeniyle suç duyurusu kararı alındı.

(AA)