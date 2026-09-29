SPK tavanı kaldırınca şirketler koştu: Geri alımlar 2 milyara dayandı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınırı kaldırmasının ardından şirketlerin geri alım işlemleri hızlandı.

İş Yatırım’ın derlediği verilere göre 22-28 Eylül döneminde 58 şirket toplam 1 milyar 961 milyon 626 bin 849 TL tutarında pay geri alımı gerçekleştirdi.

GÜN GÜN GERÇEKLEŞEN İŞLEMLER

En yüksek günlük işlem 24 Eylül’de gerçekleşti.

Günlere göre geri alım tutarları ve işlem yapan şirket sayıları şu şekilde sıralandı:

22 Eylül: 21 şirket, 283,7 milyon TL

23 Eylül: 29 şirket, 266,7 milyon TL

24 Eylül: 29 şirket, 748,2 milyon TL

25 Eylül: 26 şirket, 167,6 milyon TL

28 Eylül: 39 şirket, 495,4 milyon TL

İLK SIRADA HANGİ ŞİRKET YER ALDI?

22-28 Eylül döneminde en yüksek tutarlı geri alımı gerçekleştiren şirket Çitlekçi (CITAS) oldu. Şirketin geri alım tutarı 536,9 milyon TL olarak kaydedildi.

Şirketlerin gerçekleştirdiği pay geri alım tutarları ve hisse kodları listesi şu şekilde oldu:

CITAS: 536.929.052 TL

AHGAZ: 172.520.631 TL

ENERY: 159.077.960 TL

TUKAS: 153.995.454 TL

ARMGD: 146.520.000 TL

TRALT: 130.957.875 TL

TUREX: 54.112.026 TL

MASFN: 49.879.885 TL

NTHOL: 46.456.490 TL

ETILR: 45.308.460 TL

GRTHO: 43.409.330 TL

TTKOM: 40.191.660 TL

DAGI: 36.939.711 TL

EGEGY: 34.072.800 TL

MAVI: 32.308.127 TL

AKFGY: 21.809.250 TL

EKGYO: 18.967.665 TL

EKDM R: 18.861.747 TL

IZENR: 17.010.000 TL

TVB: 17.111.250 TL

ALFAS: 17.967.000 TL

ATAKP: 11.609.600 TL

BLUME: 10.939.509 TL

MEYSU: 12.008.650 TL

LIDER: 8.897.000 TL

KRSTL: 15.409.130 TL

GEDIK: 12.534.808 TL

ORZAX: 9.264.000 TL

YYLGD: 7.830.000 TL

TGSAS: 5.270.592 TL

ASGYO: 4.408.606 TL

ULUFA: 7.442.000 TL

PCILT: 5.266.114 TL

MERCN: 4.993.013 TL

BOBET: 8.500.000 TL

LXGYO: 4.160.630 TL

KOCMT: 3.900.000 TL

LMKDC: 3.432.400 TL

ISKPL: 3.850.000 TL

RNPOL: 2.601.453 TL

OYLUM: 3.065.291 TL

DAPGM: 2.169.700 TL

DERHL: 1.660.000 TL

ERCB: 1.977.720 TL

ALBTN: 1.496.380 TL

PRKME: 1.299.473 TL

KLSYN: 1.365.000 TL

FADE: 1.117.453 TL

GEDZA: 1.480.558 TL

GRSEL: 1.485.450 TL

BORSK: 959.321 TL

LKMNH: 764.000 TL

DCTTR: 1.944.273 TL

TEZOL: 269.496 TL

BLCYT: 362.800 TL

PAHOL: 349.125 TL

ETYAT: 85.773 TL

MEPET: 51.158 TL

EN BÜYÜK ALIM 28 EYLÜL'DE OLDU

Habertürk'ün aktardığına göre geri alım işlemlerinin son işlem günü olan 28 Eylül’de 39 şirketin pay geri alımı gerçekleştirmesi dikkat çekerken, bu tarihteki toplam tutar 495,4 milyon TL oldu.

SPK TAVANI KALDIRDI

Sermaye Piyasası Kurulu, 22 Eylül 2026 tarihli ve 60/1711 sayılı kararıyla, 19 Mart 2025 tarihli İlke Kararı kapsamında gerçekleştirilecek pay geri alımlarında uygulanan toplam bedel üst sınırını ikinci bir duyuruya kadar kaldırmıştı.

Kararla birlikte, Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan toplam bedel üst sınırı uygulanmayacak. Düzenleme, şirketlerin pay geri alım programları kapsamında daha yüksek tutarlı alım yapabilmesinin önünü açtı.