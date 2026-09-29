SPK tavanı kaldırınca şirketler koştu: Geri alımlar 2 milyara dayandı
SPK'nın pay geri alımlarında üst sınırı kaldırmasının ardından şirketler hisselerine sarılırken; bir haftada geri alımlar 2 milyar liraya dayandı.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınırı kaldırmasının ardından şirketlerin geri alım işlemleri hızlandı.
İş Yatırım’ın derlediği verilere göre 22-28 Eylül döneminde 58 şirket toplam 1 milyar 961 milyon 626 bin 849 TL tutarında pay geri alımı gerçekleştirdi.
GÜN GÜN GERÇEKLEŞEN İŞLEMLER
En yüksek günlük işlem 24 Eylül’de gerçekleşti.
Günlere göre geri alım tutarları ve işlem yapan şirket sayıları şu şekilde sıralandı:
22 Eylül: 21 şirket, 283,7 milyon TL
23 Eylül: 29 şirket, 266,7 milyon TL
24 Eylül: 29 şirket, 748,2 milyon TL
25 Eylül: 26 şirket, 167,6 milyon TL
28 Eylül: 39 şirket, 495,4 milyon TL
İLK SIRADA HANGİ ŞİRKET YER ALDI?
22-28 Eylül döneminde en yüksek tutarlı geri alımı gerçekleştiren şirket Çitlekçi (CITAS) oldu. Şirketin geri alım tutarı 536,9 milyon TL olarak kaydedildi.
Şirketlerin gerçekleştirdiği pay geri alım tutarları ve hisse kodları listesi şu şekilde oldu:
CITAS: 536.929.052 TL
AHGAZ: 172.520.631 TL
ENERY: 159.077.960 TL
TUKAS: 153.995.454 TL
ARMGD: 146.520.000 TL
TRALT: 130.957.875 TL
TUREX: 54.112.026 TL
MASFN: 49.879.885 TL
NTHOL: 46.456.490 TL
ETILR: 45.308.460 TL
GRTHO: 43.409.330 TL
TTKOM: 40.191.660 TL
DAGI: 36.939.711 TL
EGEGY: 34.072.800 TL
MAVI: 32.308.127 TL
AKFGY: 21.809.250 TL
EKGYO: 18.967.665 TL
EKDM R: 18.861.747 TL
IZENR: 17.010.000 TL
TVB: 17.111.250 TL
ALFAS: 17.967.000 TL
ATAKP: 11.609.600 TL
BLUME: 10.939.509 TL
MEYSU: 12.008.650 TL
LIDER: 8.897.000 TL
KRSTL: 15.409.130 TL
GEDIK: 12.534.808 TL
ORZAX: 9.264.000 TL
YYLGD: 7.830.000 TL
TGSAS: 5.270.592 TL
ASGYO: 4.408.606 TL
ULUFA: 7.442.000 TL
PCILT: 5.266.114 TL
MERCN: 4.993.013 TL
BOBET: 8.500.000 TL
LXGYO: 4.160.630 TL
KOCMT: 3.900.000 TL
LMKDC: 3.432.400 TL
ISKPL: 3.850.000 TL
RNPOL: 2.601.453 TL
OYLUM: 3.065.291 TL
DAPGM: 2.169.700 TL
DERHL: 1.660.000 TL
ERCB: 1.977.720 TL
ALBTN: 1.496.380 TL
PRKME: 1.299.473 TL
KLSYN: 1.365.000 TL
FADE: 1.117.453 TL
GEDZA: 1.480.558 TL
GRSEL: 1.485.450 TL
BORSK: 959.321 TL
LKMNH: 764.000 TL
DCTTR: 1.944.273 TL
TEZOL: 269.496 TL
BLCYT: 362.800 TL
PAHOL: 349.125 TL
ETYAT: 85.773 TL
MEPET: 51.158 TL
EN BÜYÜK ALIM 28 EYLÜL'DE OLDU
Habertürk'ün aktardığına göre geri alım işlemlerinin son işlem günü olan 28 Eylül’de 39 şirketin pay geri alımı gerçekleştirmesi dikkat çekerken, bu tarihteki toplam tutar 495,4 milyon TL oldu.
SPK TAVANI KALDIRDI
Sermaye Piyasası Kurulu, 22 Eylül 2026 tarihli ve 60/1711 sayılı kararıyla, 19 Mart 2025 tarihli İlke Kararı kapsamında gerçekleştirilecek pay geri alımlarında uygulanan toplam bedel üst sınırını ikinci bir duyuruya kadar kaldırmıştı.
Kararla birlikte, Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan toplam bedel üst sınırı uygulanmayacak. Düzenleme, şirketlerin pay geri alım programları kapsamında daha yüksek tutarlı alım yapabilmesinin önünü açtı.