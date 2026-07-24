SPK resmen duyurdu: 2 şirket daha halka arz oluyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde yer alan kararlarla iki şirketin halka arzına yeşil ışık yaktı. Bültende ayrıca çok sayıda şirketin sermaye artırımı başvurularına ilişkin onaylar da yer aldı.

İKİ ŞİRKETE HALKA ARZ ONAYI

Kurul, Quick Sigorta AŞ'nin 433 milyon 300 bin lira olan mevcut sermayesinin bedelli sermaye artırımıyla 481 milyon 612 bin 950 liraya çıkarılması kapsamında 48 milyon 312 bin 950 lira nominal değerli payın halka arz edilmesini uygun buldu. Şirketin payları 76,60 lira sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.

BEWEN ENERJİ'NİN ARZ BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

SPK, Bewen Enerji AŞ'nin 261 milyon lira olan sermayesinin 317 milyon liraya çıkarılmasına yönelik başvuruyu da onayladı. Bu kapsamda, 56 milyon liralık bedelli sermaye artırımı ile mevcut ortaklara ait 24 milyon lira nominal değerli payın satışını içeren halka arz gerçekleştirilecek. Şirketin payları 48,10 lira sabit fiyat üzerinden işlem görecek.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINA İZİN

Kurul ayrıca Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımı kapsamında iç kaynaklardan 266 milyon 367 bin 619,6 lira, kar payından ise 208 milyon 632 bin 380,4 liralık sermaye artırımını uygun buldu. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 950 milyon liralık, Tarım Kredi Hayvancılık AŞ'nin ise 150 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvuruları da Kurul tarafından onaylandı.

(AA)