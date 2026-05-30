SPK açığa satış yasağını bir kez daha uzattı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İran savaşının patlak vermesinin ardından Borsa İstanbul (BIST) pay piyasalarında işlem gören varlıkların istikrarlı gidişatını korumak ve yatırımcıların maruz kalabileceği riskleri minimuma indirmek amacıyla uygulamaya koyduğu kritik savunma tedbirlerini uzatma kararı aldı.

Borsa İstanbul'da hisse senedi piyasalarında yürürlükte olan "açığa satış yasağı" ile "kredili işlemlerde esnek öz kaynak uygulaması" piyasa koşulları gözetilerek bir süre daha devam ettirilecek.

KORUMA TEDBİRLERİ 12 HAZİRAN'A KADAR YÜRÜRLÜKTE

SPK Karar Organı’nın 30 Mayıs 2026 tarihli toplantısında alınan 33/993 sayılı yeni karar kapsamında, borsada spekülatif fiyat hareketlerinin ve sert düşüş dalgalarının önüne geçmek için uygulanan finansal kalkanların süresi resmi olarak uzatıldı.

Duyuruya göre Borsa İstanbul pay piyasalarında;

Sahip olunmayan hisselerin önceden satılmasını ifade eden açığa satış işlemlerine yönelik yasaklama uygulaması kesintisiz sürecek.

Yatırımcıların aracı kurumlar üzerinden kaldıraçlı/kredili olarak gerçekleştirdikleri sermaye piyasası işlemleri süresince sürdürmek zorunda oldukları öz kaynak oranının esnek şekilde uygulanmasına devam edilecek.

Alınan her iki makro ihtiyati tedbir de 12 Haziran 2026 tarihi seans sonuna kadar piyasada geçerliliğini koruyacak.

PİYASA KOŞULLARI GÖZETİLEREK SÜRE UZATILDI

Sermaye Piyasası Kurulu, söz konusu finansal dengeleme mekanizmalarını ilk olarak 8 Mayıs 2026 tarihli Kurul Kararı ile çerçeve altına almış ve 9 Mayıs 2026 tarihli resmi SPK bülteninde kamuoyuna ilan etmişti.

Kurul tarafından yapılan teknik bilgilendirmede; Borsa İstanbul'daki güncel fiyatlama dinamikleri, işlem hacimleri ve genel küresel/yerel piyasa koşulları dikkate alınarak bu uzatma kararının verildiği vurgulandı. 12 Haziran seans sonuna kadar devam edecek olan bu uygulamalarla, kredili pozisyon taşıyan yatırımcıların ani teminat tamamlama (margin call) baskısı altında kalmasının önlenmesi ve piyasadaki likidite dengesinin korunması amaçlanıyor.