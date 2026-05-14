S&p 500 ve Nasdaq rekora koştu

New York borsasında yatırımcılar, Ortadoğu'daki gerilim, Başkan Trump'ın Çin ziyareti ve açıklanan makroekonomik verileri değerlendirdi. S&P 500 ve Nasdaq, yapay zeka ile bağlantılı teknoloji hisselerinin desteğiyle tarihi zirvelerini gördü.

ENDEKSLERDE KARIŞIK SEYİR

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalarak 49.693,20 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 7.444,25 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,20 kazançla 26.402,34 puana yükseldi.

ÜFE BEKLENTİLERİ AŞTI, 2022'DEN BU YANA REKOR

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 1,4, yıllık bazda yüzde 6 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Aylık artış mart 2022'den, yıllık artış ise aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Analistler, İran savaşının Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini aksatarak enerji maliyetlerini artırdığını ve bu durumun enflasyonist baskıları güçlendirdiğini belirtti.

TAHVİL FAİZLERİ ZİRVEDE, FED BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

Verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,47 ile geçen yıl temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Para piyasaları, Fed'in politika faizini yıl sonuna kadar mevcut seviyede tutacağı beklentisini güçlendirdi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ TOPARLANDI

Dünkü satış baskısının ardından teknoloji hisselerinde toparlanma yaşandı. Yarı iletken şirketleri yükselişe öncülük ederken, Micron Technology yaklaşık yüzde 4,8, Qualcomm yüzde 1,4 ve Nvidia yüzde 2,3 değer kazandı.

(AA)