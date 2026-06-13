Sosyal medya devine sahte ilan cezası!

İnternet ve sosyal medya platformları üzerinden yürütülen taşınmaz ile taşıt satış ilanlarına yönelik denetimlerde yeni bir cezai işlem uygulandı. Ticaret Bakanlığı sosyal ağlarda ve mesajlaşma uygulamalarında yer alan doğrulanmamış ilanlara karşı bir uyarı metni yayımladı ve kurallara uymayan platform işletmesine idari yaptırım kararı aldı.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, tüketicilerin internet ortamında çeşitli nitelikli dolandırıcılık şebekeleriyle muhatap olmaması ve mali kayıplar yaşamaması adına, sosyal iletişim kanallarında karşılarına çıkan ve resmi doğrulaması bulunmayan konut, arsa veya araç ilanlarına kesinlikle güvenmemeleri gerektiği ifade edildi.

"BU PLATFORMLARDAKİ İLANLAR TİTİZLİKLE İNCELENİYOR"

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) adı verilen yasal altyapının kurallarına aykırı şekilde yapılan her türlü paylaşıma karşı idari müeyyidelerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"EİDS üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu hale geldi. İnternet ortamında faaliyet gösteren ilan platformları EİDS'e entegre edilmiş olup bu platformlarda yayımlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulamaları zorunlu şekilde yapılmaktadır. Söz konusu düzenleme Instagram, Facebook ve WhatsApp da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsamakta olup bu platformlarda yer alan tüm taşınmaz ve taşıt ilanları Bakanlığımızca titizlikle takip edilmekte ve EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayımlanan ilanlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır."

EİDS'YE AYKIRI İLANLARA 5 MİLYON LİRALIK CEZA

Ticaret Bakanlığı'nın incelemeleri neticesinde; Instagram, Facebook ve WhatsApp uygulamalarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kriterlerini çiğneyerek ilan yayımlanmasına zemin hazırlayan Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. unvanlı şirkete 5 milyon Türk Lirası (TL) tutarında idari para cezası kesildiği duyuruldu.

Sektörde faaliyet gösteren emlak ofisleri ile oto galeri işletmelerinin de ağır cezai yaptırımlarla yüz yüze gelmemeleri adına, sosyal medya hesaplarında sadece EİDS onayı tamamlanmış ilanların köprü bağlantılarını paylaşabilecekleri; bunun dışındaki usulsüz ilan paylaşımlarından kaçınmaları gerektiği hatırlatıldı.

Ticaret Bakanlığı sosyal medyadaki sahte ilanlara geçit vermiyor, EİDS kurallarına aykırı paylaşımlara karşı yaptırımlar kararlılıkla uygulanıyor.



(13.06.2026) pic.twitter.com/RWduvKyj2O — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) June 13, 2026

Bakanlık açıklamasının son bölümünde denetimlerin temel gerekçeleri şu sözlerle aktarıldı:

"Taşınmaz ve taşıt ilanlarında, sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçları doğrultusunda Bakanlığımızca, internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirilmiştir. Ayrıca, vatandaşlarımızın da gerçekte var olmayan taşınmaz/taşıtın pazarlanması, bunların yetkili kişiler dışındakilerce pazarlanması, kapora dolandırıcılığı gibi çeşitli dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşmaması ve mağduriyetler yaşamaması adına sosyal medya ve sosyal iletişim uygulamalarında yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri gerekmektedir."