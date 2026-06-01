Son saatler kaldı: Evi, dükkanı olanlar ödemezse faiz ve ceza var

Gayrimenkul sahipleri için bugün kritik gün.

Mayıs ayının son gününün hafta sonuna denk gelmesiyle yasal ödeme süresi 1 Haziran mesai bitimine kadar uzatılsa da bu süreye kadar yükümlülüğünü yerine getirmeyen mülk sahipleri, ek mali ceza ve gecikme zammı yaptırımıyla karşı karşıya kalacak.

Yurt genelinde konut, iş yeri, arsa ve tarla sahibi olan milyonlarca kişinin her sene düzenli olarak yatırdığı emlak vergisinde, 2026 yılının ilk taksit dönemi kapanıyor. Normal şartlarda mayıs ayının son gününde bitmesi gereken yasal süreç, 31 Mayıs'ın pazar gününe denk gelmesi sebebiyle 1 Haziran 2026 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı. Bu kritik süre sınırına kadar ödemesini yapmayanların borcuna gecikme faizi işletilmeye başlanacak.

DİJİTAL VE FİZİKİ KANALLARLA ÖDEME KOLAYLIĞI

Gayrimenkul sahipleri, taksit ödemelerini hem internet altyapısını kullanarak hem de fiziki noktalar üzerinden gerçekleştirebiliyor. Taşınmazın kayıtlı olduğu belediyelerin resmi internet sitelerinde yer alan "e-belediye" uygulaması ya da e-Devlet kapısı üzerinden kartla güvenli ödeme seçeneği sunuluyor. Dijital kanalları tercih etmeyenler ise belediyelerin anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri ile mobil uygulamalarından veya doğrudan ilgili belediye binalarındaki vergi veznelerinden nakit ya da kredi kartıyla borçlarını kapatabiliyor.

TEK KONUTU OLAN EMEKLİLER VEYA DAR GELİRLİLER İÇİN ŞARTLAR

Yasal mevzuatlar kapsamında belirli kesimler için emlak vergisinden muaf tutulma hakkı tanınıyor. Emekli maaşından başka hiçbir geliri bulunmayan emekliler, hiçbir kazancı olmayanlar, engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri bu vergiden muaf tutulan şanslı azınlık arasında yer alıyor. Ancak bu haktan yararlanabilmek için bazı yasal sınırlamalar bulunuyor.

Sıfır oranlı vergi avantajından faydalanmak isteyenlerin Türkiye sınırları içinde sadece tek bir konutunun olması ve bu taşınmazın brüt alanının 200 metrekareyi geçmemesi zorunlu kılınıyor. Geçmiş dönemdeki imar barışı düzenlemesinden yararlanarak "Yapı Kayıt Belgesi" almış olan meskenler de bu metrekare ve tek ev kriterini karşıladığı sürece muafiyet kapsamında değerlendiriliyor.