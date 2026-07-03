Son dakika | TÜİK kritik haziran enflasyonunu açıkladı

Milyonlarca memur ve emeklinin zammını belirleyecek olan kritik haziran enflasyonu belli oldu.

Ekonomide büyük etki yaratacak 6 aylık enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

TÜİK Haziran 2026'da Tüketici fiyat endeksini (TÜFE) aylık 0,99 yıllık ise 32,11 olarak açıkladı.

MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ ZAM

Açıklanan bu veriyle birlikte memur, memur emeklisi ve emeklilerin 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı.

BEKLENTİ NEYDİ?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı TÜFE beklentisi ortalama yüzde 1,36 olarak açıklanmıştı.

GEÇEN AYLARDA ENFLASYON

Geçtiğimiz aylarda enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:

Mayıs ayında enflasyon aylık 1,71, yıllık ise 32,61 olarak açıkladı.

Nisan 2026'da aylık enflasyon 4,18 artarken, yıllık bazda 32,37 oldu.

TÜİK'in 2026'nın ilk 3 ayına ait enflasyon verileri şöyle olmuştu:

Mart ayı enflasyon oranı 1,94, yıllık enflasyon yüzde 30,84 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında 2,96 yıllık enflasyon yüzde 31,53 oldu.

Ocak 2026'da aylık enflasyon 4,84, yıllık enflasyon yüzde 30,65 olmuştu.

Öte yandan TÜİK’in yüzde 32,61 olarak açıkladığı yıllık enflasyona göre Türkiye, dünyada enflasyonu en yüksek olduğu 4. ülke oldu. Türkiye, bu ay Arjantin’i (32,4) de geride bırakttı.

ENAG VE İTO ENFLASYONU YİNE TÜİK'TEN YUKARI!

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) TÜİK'ten hemen önce Haziran 2026 enflasyonunu aylık yüzde 1,94 yıllık yüzde 51,49 olarak açıkladı.

Öncü veri olarak anılan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1 Haziran'da açıklanan verilerine göre İstanbul enflasyonu haziran ayında aylık bazda yüzde 1,14 arttı. Kentte yıllık enflasyon yüzde 35,94 arttı.

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