TÜİK oranı açıkladı: Geniş tanımlı işsizlik yüzde 29'a dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı haziran dönemini kapsayan İşgücü İstatistikleri raporunu kamuoyuyla paylaştı. Kurum tarafından sağlanan resmi verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,5 puanlık bir düşüş kaydederek yüzde 7,6 seviyesine indi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması'nın sonuçlarına bakıldığında, 15 yaş ve üzerindeki grubu kapsayan işsiz sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 168 bin kişilik bir azalışla 2 milyon 688 bin kişi seviyesinde hesaplandı. İşsizlik oranı cinsiyet bazında incelendiğinde; erkeklerde bu oranın yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 9,8 düzeyinde olduğu öngörüldü.

İSTİHDAM EDİLEN KİŞİ SAYISI 227 BİN ARTTI

Haziran döneminde istihdama katılanların sayısı bir önceki aya kıyasla 227 bin kişi artış göstererek 32 milyon 733 bin seviyesine ulaştı. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı da 0,3 puanlık bir artış ivmesiyle yüzde 48,9 olarak gerçekleşti. Söz konusu istihdam oranının erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise oldukça düşük bir seviyede, yüzde 32 bandında kaldığı gözlemlendi.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜKSELDİ

Haziran ayındaki işgücü verileri, bir önceki aya göre 58 bin kişilik bir yükselişle 35 milyon 420 bin kişiye ulaştığını ortaya koydu. Buna paralel olarak işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 52,9 seviyesinde kaydedildi. Cinsiyete göre dağılıma bakıldığında, işgücüne katılım oranının erkeklerde yüzde 70,7, kadınlarda ise yüzde 35,4 olarak hesaplandığı bildirildi.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 12,8'E GERİLEDİ

Nüfusun 15-24 yaş aralığını kapsayan genç grubundaki işsizlik oranında da haziran ayında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Bir önceki aya göre 1,8 puan azalan genç işsizlik oranı yüzde 12,8 seviyesine geriledi. Genç erkekler arasındaki işsizlik oranı yüzde 10,4 olarak tahmin edilirken, genç kadınlarda bu oranın yüzde 17,3 gibi daha yüksek bir oranda olduğu görüldü.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istatistiklere göre, referans alınan dönemde iş başında bulunan istihdam halindeki bireylerin haftalık ortalama fiili çalışma süreleri haziran ayında 0,1 saat artışla 42,5 saate ulaştı.

ATIL İŞGÜCÜ ORANINDA 2 PUANLIK DÜŞÜŞ

Potansiyel işgücü, zamana bağlı eksik istihdam ve işsizleri bir bütün olarak ele alan atıl işgücü (geniş tanımlı işsizlik) oranı haziran döneminde gerileme kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı, bir önceki aya kıyasla 2 puan azalarak yüzde 28,8 düzeyinde gerçekleşti. Detaylara bakıldığında; işsizler ve zamana bağlı eksik istihdamın bütünleşik oranı yüzde 18,5, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 19,2 şeklinde hesaplandı.