Son dakika | TÜİK bile gizleyemedi: 10 kişiden 3'ü işsiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2026 yılı birinci çeyreğine (Ocak-Mart dönemi) ait işgücü istatistiklerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış resmi işsizlik oranı yüzde 8,2 düzeyinde gerçekleşti. Bir önceki çeyreğe kıyasla resmi işsiz sayısının 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişiye gerilediği iddia edilirken, işsizlik oranındaki düşüş 0,1 puan olarak kayıtlara geçti. Resmi verilere göre işsizlik oranı erkek nüfusta yüzde 6,8, kadın nüfusta ise yüzde 11,1 şeklinde tahmin edildi.

Buna karşın, kamuoyunda gerçek işsizlik olarak kabul gören mevsim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 30,4 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti. Böylece fiilen çalışmak isteyen, zamana bağlı eksik istihdam edilen ya da iş bulmaktan umudunu kesen her 10 kişiden 3’ünün iş gücü piyasasında tam karşılığını bulamadı.

İSTİHDAMDA BÜYÜK ERİME: 301 BİN KİŞİ İŞİNDEN OLDU

Açıklanan Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarında asıl dikkat çeken veri istihdam alanında yaşandı. Yılın ilk üç aylık periyodunda istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tam 301 bin kişi birden azalarak 32 milyon 221 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı ise 0,5 puanlık kayıpla yüzde 48,3 seviyesine indi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda ise yüzde 31,3 olarak ölçüldü.

İşgücüne katılma oranlarında da gerileme trendi gözlendi. Söz konusu dönemde işgücü 353 bin kişi azalışla 35 milyon 116 bin kişiye düşerken, işgücüne katılma oranı 0,7 puanlık düşüşle yüzde 52,6 oldu. Erkeklerin işgücüne katılımı yüzde 70,5, kadınların ise yüzde 35,2 olarak hesaplandı. İş gücünden kaçışın hızlanması, resmi işsizlik oranındaki düşüşün ana kaynağı olarak belirdi.

GENÇLERDE VE TÜM SEKTÖRLERDE KAN KAYBI SÜRÜYOR

Ekonominin en hassas dengelerinden biri olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 15,2 seviyesini korudu. Genç erkeklerde işsizlik yüzde 12,6 iken, genç kadınlarda bu oran yüzde 20,4 gibi kritik bir boyutta seyretti.

Sektörel bazda incelendiğinde, istihdam kayıplarının tüm alanlara yayıldığı görüldü. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin sayısı; tarım sektöründe 44 bin, sanayi sektöründe 20 bin, inşaat sektöründe 48 bin ve hizmet sektöründe ise tam 189 bin kişi azaldı. Toplam istihdam içindeki paylar incelendiğinde; hizmet sektörü yüzde 59,3 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 20,2 ile sanayi, yüzde 13,8 ile tarım ve yüzde 6,7 ile inşaat sektörü takip etti.

Ayrıca, ilgili dönemde işbaşında olan ücretli çalışanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki çeyreğe göre 0,3 saat azalarak 42,2 saat olarak gerçekleşti.