Son Dakika | Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ürün paralarını ödeme tarihi açıklandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, hububat alım sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) ürün tesliminden sonra 21’inci günden itibaren ödeme yapmaya başlayacağını duyurdu.

Erdoğan, bu yıl yağışların tarımsal üretim açısından olumlu seyrettiğini belirterek, "Allah'a hamdolsun bu sene yağışlar açısından bereketli bir yıl geçiriyoruz. Öyle ki son 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştık. Bugün itibarıyla barajlarımızdaki doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 26 artarak yüzde 81 seviyesine çıkmıştır. Hem yağışların üretim için olumlu seyretmesi hem de tarımsal üretimimize yönelik yaptığımız planlama ve destek uygulamaları sayesinde bu yıl birçok üründe yüksek bir rekolte bekliyoruz. Hatta tarihi bir üretim rekoru da inşallah bu sene kırabiliriz." dedi.

BUĞDAY VE ARPADA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Hububat hasadının birçok bölgede başladığını söyleyen Erdoğan, buğday ve arpa üretiminde ciddi artış beklendiğini ifade etti.

Erdoğan, "Hububat hasat dönemi ülkemizin birçok yerinde başlamıştır. Mevcut tahminlerimize göre buğday üretimimiz geçen yıla göre yüzde 27, arpa üretimimiz yüzde 50 artacaktır. Geçen yıl kuraklık nedeniyle dekar başına 276 kiloya kadar düşen buğday verimini bu yıl ortalama 400 kilo olarak öngörüyor, hatta Trakya, Çukurova gibi bölgelerimizde 700 kiloya varan verimler bekliyoruz." diye konuştu.

21'İNDE ÖDEMELER BAŞLAYACAK

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım hazırlıklarını tamamladığını belirten Erdoğan, üreticinin ürününün ziyan edilmeyeceğini söyledi.

Erdoğan, "Toprak Mahsulleri Ofisimiz geçen hafta alım fiyatlarını açıklamıştır. Aynı şekilde ofisimiz 20 milyon ton depo kapasitesi ve 600'ün üzerinde alım merkeziyle hububat alımları için hazırlıklarını tamamlamıştır. Üreticimizin bir gram dahi ürünü ziyan olmayacak, ofis kendisine getirilen bütün ürünleri alacaktır. Ayrıca ofis ürün teslimini müteakip 21'inci günden itibaren ürün bedeli ödemelerine de başlayacaktır. Yeni hasat döneminin tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

DESTEK TUTARLARI ARTIYOR

Erdoğan, üretim girdilerindeki artışların çiftçilerin maliyetlerini yükselttiğini belirterek yeni bir destek kararı aldıklarını açıkladı.

Erdoğan, "Üreticilerimizi ilgilendiren bir hususu daha burada paylaşmak isterim. Son dönemde bölgelerimizde yaşanan savaşlar ve çatışmalar sebebiyle üretim girdilerinde artışlar yaşanmıştır. Bu da çiftçilerimizin maliyetlerine olumsuz yansımıştır. Çiftçilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla önemli bir karar aldık. Bu yıl için açıkladığımız temel destek ve planlama desteği tutarımızı, İran kriziyle birlikte girdi maliyetlerinde oluşan aşırı artışları göz önüne alarak güncelliyoruz, destek tutarlarımızı buna göre artırıyoruz." dedi.

TMO ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK, ÇİFTÇİ NE YAPMALI?

TMO, 600'ün üzerinde alım merkezinde üreticinin getirdiği tüm hububatı satın alacak. Ürününü teslim eden çiftçi, teslim tarihinden itibaren 21. günde ödeme almaya başlayacak. Öte yandan İran krizi ve bölgesel çatışmalar nedeniyle artan girdi maliyetleri göz önüne alınarak temel destek ve planlama desteği tutarları da yukarı yönlü güncellendi.