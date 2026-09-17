Son Dakika | Tera Portföy'den SPK kararı sonrası 5 fon için açıklama

Tera Portföy, SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli kararı kapsamında TEFAS’ta işlem gören 5 yatırım fonunda alım-satım işlemlerinin geçici olarak durdurulmasının ardından açıklama yaptı. Şirket, sürecin yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek yürütüleceğini, kararın grubun diğer şirketlerini veya kapsama girmeyen diğer fonları etkilemediğini bildirdi.

5 YATIRIM FONUNDA İŞLEMLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17 Eylül 2026 tarihli kararı kapsamında TEFAS’ta işlem gören 5 yatırım fonunda alım-satım işlemleri geçici olarak durduruldu.

“TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Tera Portföy tarafından yapılan açıklamada, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin gözetileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Düzenleyici kurumlarla tam bir iş birliği içerisinde hareket ederek bu süreci en sağlıklı şekilde tamamlamak ve taleplerinize en kısa sürede yanıt vermek adına tüm gücümüzle çalışıyoruz"

5 FONDA ALIM-SATIM İŞLEMLERİ DURDURULDU

SPK kararı doğrultusunda Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DOH), Tera Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (T3B), Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY), Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fon (TP2) ve Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon (TLV) için TEFAS alım-satım işlemleri durduruldu.

Açıklamada, söz konusu fonlar için Kurul tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde tasfiye sürecinin öngörüldüğü kaydedildi.

SÜREÇ SPK’NIN BELİRLEYECEĞİ YÖNTEMLE YÜRÜTÜLECEK

Tera Portföy, sürecin mevzuat, fon bilgilendirme dokümanları ve SPK tarafından belirlenecek yöntem doğrultusunda yürütüleceğini belirtti.

Şirket ayrıca yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunacağını, SPK kararının kapsamı dışında kalan diğer Tera Portföy fonlarının ise söz konusu karardan doğrudan etkilenmediğini bildirdi.

TERA GRUBU’NUN DİĞER FAALİYETLERİ İSE DEVAM EDİYOR

Tera Portföy, SPK kararının yalnızca kararda belirtilen fonlarla sınırlı olduğunu açıkladı. Açıklamada, Tera Grubu bünyesindeki diğer finansal kuruluşlar ve grup şirketlerini kapsayan bir durum bulunmadığı belirtildi.

Grup şirketlerinin ilgili kamu otoritelerinin denetim ve gözetiminde faaliyetlerini mevzuata uygun şekilde sürdürdüğü ifade edildi.

Tera Portföy’ün operasyon, yatırımcı ilişkileri ve portföy yönetimi birimlerinin çalışmalarına devam ettiği, yatırımcıların sorularına yönelik iletişim kanallarının açık olduğu kaydedildi.

“DÜZENLEYİCİ KURUMLARLA TAM İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET EDİYORUZ”

Tera Portföy açıklamasında, yatırımcıların doğru, şeffaf ve zamanında bilgilendirilmesinin şirketin temel sorumluluklarından biri olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Biriktirimlerini ve güvenlerini bizlere emanet eden değerli yatırımcılarımızı her koşulda doğru, şeffaf ve zamanında bilgilendirmeyi en temel kurumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Düzenleyici kurumlarla tam bir iş birliği içerisinde hareket ederek bu süreci en sağlıklı şekilde tamamlamak ve taleplerinize en kısa sürede yanıt vermek adına tüm gücümüzle çalışıyoruz."

GELİŞMELER KAP ÜZERİNDEN DUYURULACAK

Açıklamada, sürece ilişkin gelişmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketin resmi iletişim kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Tera Portföy, sürecin yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek yürütüleceğini kaydetti.