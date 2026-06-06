Son dakika | TELE1'in satışı durduruldu

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasının ardından el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyuma devredilen TELE1’in haraç mezat satış planı duvara tosladı.

TELE1 televizyonunun satış sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. TMSF, yaklaşık 40 gün önce kamuoyuna duyurduğu ve kanalı elden çıkarmayı amaçlayan satış ihalesini resmi bir kararla durdurdu.

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından kuruma kayyum olarak atanan TMSF, televizyon kanalını 25 Nisan tarihinde 28 milyon TL muhammen bedelle satışa sunmuştu.

Açık teklif usulüyle gerçekleştirilmesi planlanan bu ihale için son teklif verme tarihi ise 16 Haziran 2026 olarak ilan edilmişti.

İHALEYE YARGI ENGELİ

Gelişmelerin ardındaki çelişki ve hukuksuzluk, TMSF’nin hazırladığı satış ilanında ve ihale şartlarında ortaya çıktı.

Kurumun yayımladığı şartnamede, kanalda yıllarca çalışan emekçilerin işçilik alacaklarının ve tazminatlarının ödenmesine dair hiçbir düzenlemeye yer verilmediği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen TELE1 çalışanlarının bir kısmı, gasp edilen haklarına ve işçilik alacaklarına kavuşabilmek amacıyla TMSF’nin satış ihalesine karşı İstanbul 11. İdare Mahkemesinde yürütmenin durdurulması ve ihalenin iptali talebiyle dava açtı.

Emekçilerin başlattığı bu hukuk mücadelesinin ardından TMSF, ihale sürecini durdurduğunu ilan etti. Kurum tarafından alınan durdurma kararına gerekçe olarak, ilgili satış yönetmeliğinin 28. maddesi gösterildi.

"YENİ BİR İHALE AÇILABİLİR VEYA ŞİRKET TASFİYE EDİLEBİLİR"

Yaşanan bu sıcak gelişmeyi değerlendiren TELE1 Ana Haber Sunucusu Murat Taylan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Tele1 TV ihalesi durduruldu. TMSF tarafından satış geri çekildi. Durdurma kararına satış yönetmeliğinin 28. Maddesi gerekçe gösterildi. Söz konusu madde satışın tatili veya ertelenmesi başlığı taşıyor. Tele1 TV 28 million lira bedelle satış çıkartılmış ihale Nisan ayında resmi gazete yayınlanmıştı. 19 Haziran da yapılacağı duyurulan ancak durdurulan ihale için bundan sonra TMSF yeni bir ihale açabileceği gibi şirketin tasfiyesine de karar verebilir.''

BASKI SÜRECİNDE NE OLMUŞTU?

Milyonların haber alma hakkını savunan TELE1'e yönelik süreç, gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasıyla başladı. Yanardağ; tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün ile beraber yargılandığı ‘casusluk’ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Bu gelişmenin hemen ardından, Yanardağ'ın uzun yıllar genel yayın yönetmenliği koltuğunda oturduğu TELE1’e devlet eliyle kayyum atandı.

Akşam ana haber yayınının yapıldığı esnada kanala giren TMSF heyeti yönetime el koymuş, o dönem ekran başında olan haber sunucusu Murat Taylan, halka seslenerek, "Ana haber bültenini zamanından önce bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın, yalanlara teslim olmayın" sözleriyle yayını sonlandırmak zorunda kalmıştı.

İlerleyen süreçte, 25 Nisan'da 28 milyon TL fiyat biçilerek satışa çıkarılan kanalda görev yapan gazetecilerin bir kısmı baskılar nedeniyle istifa etti. TELE1 bünyesinden ayrılmak zorunda kalan isimlerden bazıları ise internet tabanlı video platformu YouTube üzerinde TELE2 adıyla yeni bir bağımsız haber kanalı kurarak yayın hayatına devam etti.