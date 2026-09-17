Son dakika | Tasfiye edilen fonlardaki hisseler belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteninde yatırım fonlarına ilişkin dikkat çeken kararlar yer aldı. Bültende adı geçen fonların tasfiye edilmesine karar verilirken, söz konusu fonların portföylerinde bulunan hisseler de açıklandı.

Hazırlanan portföy dağılımında Bulls Portföy, Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy, Hedef Portföy, A1 Capital Portföy ve Pardus Portföy tarafından kurulan veya yönetilen ve bültendeki fonların en güncel portföy raporlarındaki hisse senedi kalemleri toplandı.

FONLARIN ELİNDEKİ HİSSELER BELLİ OLDU

Portföy verilerine göre bazı hisselerde tasfiye edilecek fonların sahip olduğu payların, şirketlerin fiili dolaşımdaki paylarına oranı dikkat çekici seviyelere ulaştı. En yüksek oran Terasye Holding A.Ş. (TEHOL) hissesinde görüldü.

Fonların toplam TEHOL pozisyonu 822 milyon 606 bin 173 lota ulaşırken, bu miktarın fiili dolaşıma oranı yüzde 77,74 olarak hesaplandı. TEHOL'ün ardından Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (ANELE) yüzde 68,14, Trend Holding (TRHOL) yüzde 60,13, Özata Denizcilik (OZATD) yüzde 57,52 ve Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) yüzde 54,68 oranıyla öne çıktı.

130 FONDA KAÇ YATIRIMCI VAR?

SPK’nın kapattığı 130 fonda ise yüz binlerce yatırımcı var. Söz konusu fonlarda toplamda 515 bin yatırımcının bu fonlara yatırım yapmış. 515 bin yatırımcının ise bu fonlarda toplam 830 milyar lirası bulunuyor.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Bu fonlardaki hisselerin birçoğu fiktif olarak fon sahiplerinin balonlaştırdığı hisseler… Şu ortamda kimse borsadaki şişik fiyatlarından o hisseleri almaz. Fonlarda devlet tahvili, altın vs de var. Az miktarda da olsa Bist 30 hisseleri olanlar mevcut. O yüzden bu foncuların mal varlıklarına el koyma kararının çıkması olası…"

PEKGY'DE 1,6 MİLYAR LOTLUK POZİSYON

Fonların toplam lot miktarı açısından listenin ilk sırasında PEKGY yer aldı. Fonların PEKGY'deki toplam pozisyonu 1 milyar 608 milyon 817 bin 294 lot olarak hesaplandı.

Bu miktarın şirketin 2 milyar 942 milyon 500 bin adetlik fiili dolaşımına oranı yüzde 54,68 oldu. PEKGY'nin ardından TEHOL'de 822,6 milyon, İttifak Holding (ISKPL) hisselerine denk gelen varlıklarda 156,3 milyon ve İhlas Ev Aletleri (IEYHO) hisselerinde 81,8 milyon lotluk toplam fon pozisyonu bulunuyor.

ANELE VE TRHOL'DE ORAN YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE

Listede fiili dolaşıma oran bakımından öne çıkan hisseler arasında ANELE ve TRHOL da bulunuyor. Fonların ANELE'deki toplam pozisyonu 47 milyon 960 bin 455 lot olurken, bu miktar şirketin fiili dolaşımının yüzde 68,14'üne karşılık geliyor. TRHOL'de ise toplam fon pozisyonu 6 milyon 160 bin 9 lot olarak hesaplandı. Bu miktarın fiili dolaşıma oranı yüzde 60,13 seviyesinde gerçekleşti.

OZATD'DE FON PAYI YÜZDE 57,52

Fonların portföylerinde dikkat çeken bir diğer hisse OZATD oldu. OZATD'de toplam 10 milyon 756 bin 759 lot fon pozisyonu bulunurken, bu miktarın 18 milyon 700 bin 835 adetlik fiili dolaşıma oranı yüzde 57,52 olarak hesaplandı.

DİĞER DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

Fonların portföylerinde fiili dolaşıma oranı yüksek olan diğer hisseler arasında IEYHO, Destek Finans Faktoring (DSTKF), ISKPL, Eczacıbaşı İlaç ve Sınayi ve Ticaret A.Ş. (SELEC) ve Bigense (BIGEN) de yer aldı. IEYHO'da fonların toplam pozisyonu 81 milyon 775 bin 746 lot ve fiili dolaşıma oranı yüzde 43,09 olurken, DSTKF'de 29 milyon 129 bin 321 lot ile oran yüzde 34,46 oldu. ISKPL'de 156 milyon 334 bin 285 lotluk pozisyonun fiili dolaşıma oranı yüzde 26,39, SELEC'te 19 milyon 88 bin 782 lotluk pozisyonun oranı yüzde 20,62 ve BIGEN'de 30 milyon 374 bin lotluk pozisyonun oranı yüzde 20,24 olarak hesaplandı.

LİSTE YALNIZCA YÜKSEK ORANLI HİSSELERLE SINIRLI DEĞİL

Portföy dağılımında fonların çok sayıda Borsa İstanbul hissesinde pozisyon taşıdığı görülüyor. Bunlar arasında Türk Hava Yolları (THYAO), Aselsan (ASELS), Koç Holding (KCHOL), Tüpraş (TUPRS), Ereğli Demir ve Çelik (EREGL), Pegasus (PGSUS), Garanti Bankası (GARAN), Akbank (AKBNK), Sabancı Holding (SAHOL), Turkcell (TCELL), Petkim (PETKM) ve Ford Otosan (FROTO) gibi büyük şirketlerin hisseleri de bulunuyor. Ancak bu hisselerde fonların fiili dolaşıma oranları, listenin üst sıralarındaki bazı şirketlere kıyasla oldukça düşük seviyelerde kalıyor.