Son Dakika | SPK'dan Tera Holding kararı: 37 kişi hakkında suç duyurusu

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Sermaye Piyasası Kurulu, 455 bini aşkın kişinin mağdur edildiği fon skandalının merkezinde yer alan holdinglerden Tera Finansal Yatırımlar Holding'e yönelik incelemeler sonucunda çeşitli yaptırım kararları aldı.

Kurul tarafından, aralarında Emre Tezmen, Kerem Alkin, Emre Alkin ve Muhammed Yarız'ın da bulunduğu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ayrıca Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tera Portföy Yönetimi A.Ş. ve hakkında suç duyurusu kararı alınan söz konusu 37 kişiye, bahse konu hissede 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı getirilmesi kararlaştırıldı.

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Bültende adı geçen 24 kişinin tüm lisanslarının da işlem yasağı süresi boyunca iptal edildiği bildirildi.

Hakkında suç duyurusunda bulunulan 37 kişi şöyle:

Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Abdülkadir Özkan, Kerem Alkin, Kadir Boy, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Emre Alkin, Haldun Saffet İnal, Ecem Tuğçe Akçay, Bülent Uygun, İbrahim Bekçi, Okan Uzunoğlu, Furkan Açar, Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Rüstem Karakaya, Ali Cesur, Anıl Tokat, Mustafa Zeki Kayahan, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Halil İbrahim Ege, Muhammed Yarız ve Sezai Bekgöz