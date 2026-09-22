Son dakika | SPK pay alımlarında üst sınırı kaldırdı
Son dakika açıklaması... SPK, piyasalarda yeni kararını duyurdu. Açıklamada "Hisse pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınır uygulaması kaldırıldı" denildi
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Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "pay geri alımlarında ikinci bir duyuruya kadar; II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verilmiştir." denildi.
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi