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Halk TV Ekonomi Son dakika | SPK pay alımlarında üst sınırı kaldırdı

Son dakika | SPK pay alımlarında üst sınırı kaldırdı

Son dakika açıklaması... SPK, piyasalarda yeni kararını duyurdu. Açıklamada "Hisse pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınır uygulaması kaldırıldı" denildi

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Son dakika | SPK pay alımlarında üst sınırı kaldırdı
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Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "pay geri alımlarında ikinci bir duyuruya kadar; II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verilmiştir." denildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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