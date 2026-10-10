Son dakika | Şirketleri kur farkından muaf tutan düzenlemenin süresi uzatıldı

Ticaret Bakanlığı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 376’ncı maddesi kapsamında şirketlerin sermaye kaybı veya borca batık olma durumlarının belirlenmesine ilişkin uygulamanın süresi 1 Ocak 2028 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme kapsamında, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderleri toplamının yarısı, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin hesaplamalarda dikkate alınmayacak.

Söz konusu düzenlemeyle şirketlerin sermaye yapılarına ilişkin değerlendirmelerde belirli gider ve zarar kalemlerinin etkisinin sınırlandırılmasına yönelik uygulamanın devamı sağlanarak işletmelerin finansal durumlarını yönetmelerine ve faaliyetlerini sürdürülebilir bir yapıda devam ettirmelerine katkı sunulması amaçlanıyor.