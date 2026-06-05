Son dakika | Rekabet Kurulu'ndan Meta'ya soruşturma

Rekabet Kurulu tarafından Meta Platforms Inc. hakkında yürütülen ön araştırma süreci nihayete erdirildi. Toplanan kurumsal veriler ve ulaşılan hukuki bulgular doğrultusunda; üçüncü taraf üretken yapay zeka sohbet robotları ile dijital asistan yazılımlarının, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden Meta AI benzeri doğrudan veya entegre hizmet sunmasının engellenmiş olabileceğine yönelik ciddi emareler saptandı.

Bu tehlikeli tekelcilik bulgularının ardından idari otorite, teknoloji şirketi hakkında pazar rekabet kurallarının çiğnenip çiğnenmediğini netleştirmek amacıyla resmi bir soruşturma dosyası açma kararı aldı.

GEÇİCİ TEDBİR VE BİR AYLIK SÜRE SINIRI

Meta aleyhine bağlayıcı bir geçici tedbir uygulanmasına hükmetti. Alınan bu resmi önlem uyarınca küresel dev; rakip yapay zeka sohbet uygulamalarının mesajlaşma platformu üzerinden halka hizmet vermesini fiilen ya da mali açılardan çıkmaza sokacak, zorlaştıracak tüm operasyonel eylemlerinden hızla kaçınmak zorunda kalacak. İdari kurul, söz konusu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Amerikan menşeli firmaya tam bir ay süre tanıdı.

Belirlenen bu yasal zaman diliminde kararın gereğini yapmayan şirkete yönelik ağır idari para cezası mekanizmalarının kesintisiz olarak işletileceği firmaya açıkça ihtar edildi.

SEÇENEK ÖZGÜRLÜĞÜ HEDEFLENİYOR

Kurulun devreye soktuğu bu stratejik tedbir hamlesinin, uygulamayı kullanan milyonların sadece tek bir yapay zeka sistemine mecbur bırakılmaması noktasında kritik bir eşik olduğu ifade ediliyor. İdari ve hukuki sürecin varacağı nihai sonuca bağlı olarak, farklı yapay zeka asistan yazılımlarının da platform üzerinden tüketicilerle özgürce buluşmasının önü bütünüyle açılabilecek.

Böylelikle tüketicilerin kendi tercih ettikleri yapay zeka servislerine çok daha zahmetsiz bir biçimde ulaşabilmesi ve dijital platform pazarındaki rekabetçi yapının güçlendirilmesi amaçlanıyor.