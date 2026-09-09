Son dakika | Petrol 100 doları geçti

ABD ve İran arasındaki çatışmalar petrolü vurdu; Brent petrol 100 doları aşarak psikoloji eşiği geçti.

Brent Petrol yüzde 2,05 yükselerek 100,09 doları buldu. Böylece son iki ayın rekorunu kırdı.

AKARYAKITA ZAM GELİR Mİ?

Yaşanan bu yükseliş akaryakıta zam endişesini de getirdi. Genelde Brent petrolde yaşanan değişim bir kaç güne yayıldığında, bu, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Petrol fiyatları ise son 3 gündür yüksek seyrediyor. Durum böyle olunca gözler akaryakıt sektörüne çevrildi. Şimdilik bir zam haberi yok ama her an gelebileceği endişesi hakim.

ARZ ENDİŞELERİ YENİDEN TIRMANDI

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın ana sebebi ise Ortadoğu’da mart ayından bu yana süren ABD-İran gerilimi. Washington yönetimi Tahran’a ekonomik baskı uygulamaya çalışırken, askeri operasyonlar yaklaşık bir ay süresince durmuştu.

Ama son 1,5 haftadır saldırılar yeniden hızlandı. Son olarak ABD güçleri, Körfez’de bir ABD savaş gemisine yönelik füze saldırısı girişimine karşılık, Tahran’ın petrol ihracat merkezi olan Harg Adası yakınlarında İran’a ait 5 ham petrol tankerini imha etti. Yaşanan bu gelişmeler arz endişelerini körükleyerek petrolü yeniden 100 dolar sınırına yaklaştırdı ve son olarak sınırı aşmasında neden oldu.