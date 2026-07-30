Son Dakika | Motorine devasa zam! ÖTV'den karşılanmazsa tutar artacak

Motorinin litre fiyatına 31 Temmuz’dan itibaren 2,66 TL zam bekleniyor. ÖTV’de yeterli alan kalmaması halinde pompaya yansıyacak artış daha yüksek olabilir. Zammın, ÖTV'de yeterli alan kalmaması ile 3,71 TL'ye yükselebileceği aktarıldı.

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 30 Temmuz’u 31 Temmuz’a bağlayan gece yarısından itibaren 2 lira 66 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre; ancak sürücülerin pompada karşılaşacağı artış henüz kesinleşmedi. Çünkü motorindeki fiyat yükselişinin bir bölümünün eşel mobil sistemi kapsamında Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanması gerekiyor. Vergide yeterli alan bulunmaması halinde 2 lira 66 kuruşluk artışın üzerine ek bir tutar daha pompaya yansıyabilecek.

ÖTV'DEKİ ALAN BÜYÜK ÖLÇÜDE ERİDİ

Temmuz başında yürürlüğe giren düzenlemeye göre yurt içi rafineri fiyatlarında oluşan artışların 31 Temmuz’a kadar yüzde 50’si ÖTV indirimiyle karşılanıyor. Bu oran 1 Ağustos-30 Eylül arasında yüzde 25’e düşürülecek. Eşel mobil sistemi ise 1 Ekim’den itibaren tamamen sona erecek. Rafineri fiyatlarının gerilemesi durumunda ise oluşan indirimin tamamı kadar ÖTV artırılabiliyor.

Ancak son haftalarda peş peşe gelen zamlar, motorinde kullanılabilecek ÖTV tutarını önemli ölçüde azalttı. Bu nedenle yeni artışın ne kadarının vergiden karşılanacağı, ne kadarının doğrudan pompaya yansıyacağı yapılacak son hesaplamanın ardından belli olacak.

TABELA SÜREKLİ DEĞİŞTİ

Akaryakıt fiyatları geçen haftadan bu yana hızlı bir değişim gösterdi. Önce motorinin litresine 1 lira 12 kuruş zam geldi. Ardından 23 Temmuz’dan itibaren benzinin litre fiyatında yaklaşık 1 lira 24 kuruşluk artış yaşandı.

En sert artış ise 25 Temmuz’da motorinde görüldü. Motorinin litre fiyatına yaklaşık 4 lira 20 kuruş zam yapıldı. Bu artışla motorin İstanbul’da 78,5 liraya yaklaşırken Ankara ve İzmir’de 79 liranın üzerine çıktı. Bazı kentlerde ise litre fiyatı 80 lira sınırını aştı.

Peş peşe gelen zamların ardından 28 Temmuz’da motorine indirim yapıldı. Uluslararası fiyatlardaki gerilemenin yaklaşık 3 liralık indirim oluşturması beklenirken pompaya yalnızca 1 lira 34 kuruş yansıdı. İndirimin kalan bölümü, daha önce azaltılan ÖTV tutarını yeniden yükseltmek için kullanıldı.