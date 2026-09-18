Son dakika | MİT ve İçişleri harekete geçti! Forex dolandırıcılığı operasyonu: 174 gözaltı

Yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yönettiği iddia edilen şüpheliler tespit edildi.

Operasyon neticesinde suçtan elde edildiği ifade edilen1,5 milyar Türk Lirası değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konulurken, 174 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonun Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile birlikte gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol Genel Sekreterliği'nin katkılarıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda; Ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edildi. Ayrıca çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı şahsın çalıştığı belirlendi. Bugün suç faaliyetlerinin aydınlatılması ve delillerin toplanması amacıyla şüphelilere, mesai saatinin başlamasıyla birlikte çağrı merkezlerine ve finans ofislerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlıklarımızı, MİT Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."