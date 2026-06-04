Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Son dakika | Merkez Bankası rezervleri 160 milyar doların altına geriledi

Son dakika | Merkez Bankası rezervleri 160 milyar doların altına geriledi

Son dakika... Merkez Bankası rezervleri 160 milyar doların altına geriledi. Son hafta mutlak butlan kararı ile 8,4 milyarlık erime yaşanan rezervler aylar öncesindeki seviyeye geriledi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son dakika | Merkez Bankası rezervleri 160 milyar doların altına geriledi
Son Güncelleme:

Merkez Bankası toplam rezervleri, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,6'lık nit kayıpla 159,2 milyar dolar seviyesine geriledi.

22 Mayıs haftasında CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı ile 8,4 milyar kayıp yaşanan rezervler, yeni haftayı da kayıpla kapattı.

Mutlak kayıp! CHP'ye butlan kararı sonrası rezervlerde sert düşüş!Mutlak kayıp! CHP'ye butlan kararı sonrası rezervlerde sert düşüş!

Buna göre, 26 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 990 milyon dolar kayıp yaşayarak 53 milyar 234 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 22 Mayıs'ta 54 milyar 224 milyon dolar seviyesindeydi.

KASAYI ALTIN KURTARDI

Son dakika | Merkez Bankası rezervleri 160 milyar doların altına geriledi - Resim : 2

Aynı dönemde altın rezervleri ise 41 milyon dolar artarak 105 milyar 951 milyon dolardan 105 milyar 992 milyon dolara çıktı.

'Mutlak butlan' yangınına Merkez müdahalesi: Milyarlarca dolarlık rezerv yakıldı TVF borsaya girdi'Mutlak butlan' yangınına Merkez müdahalesi: Milyarlarca dolarlık rezerv yakıldı TVF borsaya girdi

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 949 milyon dolar azalarak 160 milyar 175 milyon dolardan 159 milyar 226 milyon dolara düştü.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Merkez Bankası Mutlak butlan Dolar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro