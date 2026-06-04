Son dakika | Merkez Bankası rezervleri 160 milyar doların altına geriledi

Merkez Bankası toplam rezervleri, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,6'lık nit kayıpla 159,2 milyar dolar seviyesine geriledi.

22 Mayıs haftasında CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı ile 8,4 milyar kayıp yaşanan rezervler, yeni haftayı da kayıpla kapattı.

Buna göre, 26 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 990 milyon dolar kayıp yaşayarak 53 milyar 234 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 22 Mayıs'ta 54 milyar 224 milyon dolar seviyesindeydi.

KASAYI ALTIN KURTARDI

Aynı dönemde altın rezervleri ise 41 milyon dolar artarak 105 milyar 951 milyon dolardan 105 milyar 992 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 949 milyon dolar azalarak 160 milyar 175 milyon dolardan 159 milyar 226 milyon dolara düştü.