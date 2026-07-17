Son dakika | Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları da kiralar da arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), konut piyasasındaki hareketliliği izlemek amacıyla hazırlanan "Konut Fiyat Endeksi" (KFE) ve "Yeni Kiracı Kira Endeksi" (YKKE) verilerini kamuoyuyla paylaştı.

KONUT FİYATLARINDA REEL KAYIP

2026 yılı Haziran ayında, konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini yansıtan Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 231,5 seviyesine ulaştı.

Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla nominal bazda yüzde 24,5 oranında bir yükseliş yaşanmasına rağmen, enflasyon etkisinden arındırıldığında konut fiyatları reel olarak yüzde 5,8 oranında azalış gösterdi.

Büyükşehirlerdeki fiyat değişimleri ise şu şekilde gerçekleşti:

İSTANBUL: Aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 25,3 artış.

ANKARA: Aylık yüzde 1,0, yıllık yüzde 25,5 artış.

İZMİR: Aylık yüzde 3,1, yıllık yüzde 22,6 artış.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgeler bazında incelendiğinde, konut fiyatlarında en yüksek yıllık artış yüzde 33,1 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde görülürken; en düşük artış yüzde 16,5 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gerçekleşti.

YENİ KİRA BEDELLERİNDE YÜKSEK ARTIŞ

Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) ise Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre nominal bazda yüzde 29,2 oranında yükselen kira bedelleri, enflasyondan arındırıldığında reel olarak yüzde 2,2 oranında geriledi.

Üç büyük ildeki kira değişimleri şu seviyelerde oldu:

İSTANBUL: Aylık yüzde 2,5, yıllık yüzde 33,4 artış.

ANKARA: Aylık yüzde 2,0, yıllık yüzde 30,7 artış.

İZMİR: Aylık yüzde 2,6, yıllık yüzde 28,4 artış.

Yeni kiracı kira endeksinde de bölgesel bazda en yüksek yıllık artış yüzde 33,7 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde yaşandı. En düşük artış ise yüzde 22,6 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde kaydedildi.