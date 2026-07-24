Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Son dakika | Meclis'ten geçti: En düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira oldu

Son dakika | Meclis'ten geçti: En düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira oldu

Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya yükseltilmesi öngören madde kabul edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son dakika | Meclis'ten geçti: En düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira oldu
Son Güncelleme:

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emeklilere ödenen en düşük maaş tutarında yüzde 17,76 oranında bir artış yapıldı. Düzenlemeyle birlikte 20 bin lira düzeyindeki taban aylık, 23 bin 552 liraya çıkarıldı. Böylelikle en düşük emekli maaşı alan kitle için gerçekleşen net artış 3 bin 552 lira oldu.

Son dakika | Emekli aylığı farkları yarın yatacak!Son dakika | Emekli aylığı farkları yarın yatacak!

Altı aylık enflasyon farkı verisinin en düşük emekli maaşlarına yansıtılmasını barındıran yasal düzenleme, Meclis'te kabul edilerek yasama ayağındaki en önemli sürecini tamamladı.

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Son dakika | Meclis'ten geçti: En düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira oldu - Resim : 2

Temmuz ayı zamlarının hesaplanmasının ardından, birçok emekli zamlı tutarlarını tahsil etmeye başladı. Fakat maaşını belirlenen taban aylık üzerinden alan emekliler için zam farklarına dair ödemeler henüz gerçekleştirilmedi.

TBMM'de en düşük emekli tartışması büyüdü: "Sistemi siz kurdunuz ve çöktü"TBMM'de en düşük emekli tartışması büyüdü: "Sistemi siz kurdunuz ve çöktü"

TBMM'de yasama görüşmeleri tamamlanan taban aylık uygulamasının resmileşmesi için, ilgili yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek. Kararın yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, oluşan söz konusu fark ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Emekli Meclis
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro