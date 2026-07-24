Son dakika | Meclis'ten geçti: En düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira oldu

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emeklilere ödenen en düşük maaş tutarında yüzde 17,76 oranında bir artış yapıldı. Düzenlemeyle birlikte 20 bin lira düzeyindeki taban aylık, 23 bin 552 liraya çıkarıldı. Böylelikle en düşük emekli maaşı alan kitle için gerçekleşen net artış 3 bin 552 lira oldu.

Altı aylık enflasyon farkı verisinin en düşük emekli maaşlarına yansıtılmasını barındıran yasal düzenleme, Meclis'te kabul edilerek yasama ayağındaki en önemli sürecini tamamladı.

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Temmuz ayı zamlarının hesaplanmasının ardından, birçok emekli zamlı tutarlarını tahsil etmeye başladı. Fakat maaşını belirlenen taban aylık üzerinden alan emekliler için zam farklarına dair ödemeler henüz gerçekleştirilmedi.

TBMM'de yasama görüşmeleri tamamlanan taban aylık uygulamasının resmileşmesi için, ilgili yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek. Kararın yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, oluşan söz konusu fark ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak.