Son dakika | Konut satışı verileri açıklandı: Geçen yıla göre arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının Nisan ayına ait gayrimenkul satış verilerini kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan istatistiklere göre, ülke genelinde yeni (sıfır) konut satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,6 artış kaydederek 40 bin 306 seviyesine ulaştı. Buna karşın, halkın daha erişilebilir bulduğu ikinci el konut piyasasında ise yüzde 0,3’lük bir azalışla 86 bin 502 satış gerçekleştirildi. Toplam piyasa içinde yeni evlerin payı yüzde 31,8 seviyesinde kalırken, ikinci el konutların ağırlığı yüzde 68,2 oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA FAİZ KISKACI

Bankalar üzerinden çekilen kredilerle yapılan "ipotekli satışlar", Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 40,5 artarak 25 bin 771 olarak gerçekleşti. İlk bakışta yüksek görünen bu artışa rağmen, ipotekli satışların toplam içindeki payı sadece yüzde 20,3 seviyesinde kaldı. Diğer bir ifadeyle, satılan her 5 evden sadece 1’i krediyle alınabildi; milyonlarca ücretli çalışan ve dar gelirli için banka kredisiyle ev sahibi olmak bir hayal olmayı sürdürdü. Diğer yöntemlerle yapılan (peşin veya senetli) satışlar ise yüzde 4,0 azalarak 101 bin 37 oldu.

YABANCIYA SATIŞTA GERİLEME SÜRÜYOR

Yurt dışı yerleşiklere yapılan konut satışlarında kan kaybı devam ediyor. Nisan ayında yabancılara yapılan satışlar yıllık bazda yüzde 1,1 azalarak bin 516 oldu. Ocak-Nisan dönemini kapsayan ilk dört ayda ise yabancıya satışlar yüzde 11,6 oranında düşerek 5 bin 681’e geriledi. Nisan ayında Türkiye'den en çok mülk edinenlerin başında 263 konutla Rusya Federasyonu yer alırken, onları 110 konutla Çin ve 100 konutla İran vatandaşları izledi.

TİCARİ ALANLARDA HAREKETLİLİK

İş yeri satışlarında hem yeni hem de ikinci el piyasasında artış gözlemlendi. İlk el iş yeri satışları yüzde 14,3 yükselerek 4 bin 301 olurken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 8,7 artışla 11 bin 393’e çıktı. İpotekli iş yeri satışları ise yüzde 102,1 gibi devasa bir kağıt üzeri artışla 758’e ulaştı. Ancak bu rakamın toplam 15 binden fazla iş yeri satışı içindeki payının çok düşük kalması dikkat çekti.

TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkileri dışarıda bırakıldığında, bir önceki yılın aynı ayına göre sıfır konut satışları yüzde 2,9 artış, ikinci el satışlar ise yüzde 6,1 azalış gösterdi. Aylık bazda ise (Mart ayına göre) ilk el satışlarda yüzde 5,4, ikinci el satışlarda ise yüzde 0,5 oranında sınırlı bir yükseliş yaşandı.