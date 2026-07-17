Son dakika | Konut satış oranları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran 2026 konut ve iş yeri satış istatistikleri, gayrimenkul piyasasındaki hareketliliği ortaya koydu.

KONUT SATIŞLARINDA HAZİRAN TABLOSU

Türkiye genelinde Haziran ayında toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 129 bin 979 oldu. Satış durumuna göre bakıldığında;

İLK EL KONUT SATIŞLARI: Yüzde 23,1 oranında artışla 43 bin 406 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI: Yüzde 12,5 oranında artışla 86 bin 573 oldu.

Haziran ayı verilerine göre toplam satışlar içindeki ilk el konut satışlarının payı yüzde 33,4, ikinci el konut satışlarının payı ise yüzde 66,6 olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA REKOR ARTIŞ

Finansmana erişimin zorlaştığı ve maliyetlerin yükseldiği bu dönemde, ipotekli (kredili) konut satışları dikkat çeken bir ivme yakaladı. Haziran ayında ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,1 oranında artarak 25 bin 993 seviyesine çıktı. Diğer konut satışları ise yüzde 7,1 artışla 103 bin 986 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre, toplam satışlar içerisinde ipotekli satışların payı yüzde 20,0, diğer satışların payı ise yüzde 80,0 oldu.

YABANCILARA SATIŞLAR VE İŞ YERİ İSTATİSTİKLERİ

Yabancı ülke vatandaşlarına yapılan konut satışları Haziran ayında yıllık bazda yüzde 20,1 artarak 2 bin 15 oldu. Yabancıların toplam satış içindeki payı yüzde 1,6 olarak belirlendi. Haziran ayında en fazla konut satışı 381 adetle Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapılırken, onu 170’er adetle Ukrayna ve İran vatandaşları takip etti.

İş yeri satışlarına bakıldığında ise Haziran ayında;

İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI: Yüzde 30,8 artışla 5 bin 126 oldu.

İKİNCİ EL İŞ YERİ SATIŞLARI: Yüzde 14,6 artışla 11 bin 439 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ İŞ YERİ SATIŞLARI: Yüzde 86,7 oranındaki sert bir yükselişle 745 seviyesine çıktı.