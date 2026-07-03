Son dakika | Kıdem tazminatı tavan ücreti değişti

2026 senesinin ikinci 6 aylık döneminde tatbik edilecek yasal kıdem tazminatı üst limiti netleşti.

TAVAN ÜCRET YÜKSELDİ

Haziran dönemine ait tüketici enflasyonu verilerinin ilan edilmesinin ardından, memur maaş katsayısında gerçekleştirilen yüzde 13,52 oranındaki yukarı yönlü güncellemeye paralel olarak kıdem tazminatı tavan ücreti de yukarı çekildi.

Yasal mevzuata göre, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca, iş sözleşmesi sonlanan işçilere çalıştıkları her bir hizmet yılı adına ödenecek kıdem tazminatı miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı karşılığında tahsis edilen azami emeklilik ikramiyesi tutarını hiçbir koşulda aşamıyor.

Bu yasal çerçeve kapsamında, 2026 yılının ilk 6 aylık evresinde 64 bin 948 lira 77 kuruş şeklinde tatbik edilen brüt kıdem tazminatı tavanı, yüzde 13,52'lik katsayı artışının yansıtılmasıyla birlikte 73 bin 729 lira 84 kuruş seviyesine ulaştı. Belirlenen bu yeni üst sınır tutarı, 2026 yılının ikinci yarısını kapsayan dönem boyunca geçerliliğini koruyacak.

KIDEM TAZMİNAT TAVANI NEDİR?

Bir ücretli çalışanın işine son verilmesi veya yasal koşulların oluşması durumunda, çalıştığı her bir takvim yılı adına elde edebileceği en yüksek brüt kıdem tazminatı tutarı "kıdem tazminatı tavanı" şeklinde isimlendirilmektedir.

Personelin aylık brüt maaşı yasal olarak ne kadar yüksek seviyede bulunursa bulunsun, devlet organları tarafından ilan edilen bu resmi sınırın üzerinde bir kıdem tazminatı hesaplaması gerçekleştirilememektedir.