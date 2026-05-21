Son dakika | Kamu çalışanlarının ödemeleri yarın başlıyor

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yüz binlerce işçinin 2026 yılında alacağı ilave tediye ödemelerinin tarihleri belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre , kamu işçileri, 2026 yılı ilave tediyesinin birinci yarısı 22 Mayıs 2026 tarihinde, diğer yarısı 18 Aralık 2026 tarihinde alacak.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Kamu işçilerinin yarın almaya başlayacağı ilave tediye, genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

İlave tediye ișçinin bir ayda çalıștığı gün sayısıba tekabül eder. Hafta tatilleri sayılmadığı için bir ayda çalıșan sayısı 26 gün kabul edilir, ilave tediye ișçinin 26 günlük ücreti üzerinden hesaplanır.