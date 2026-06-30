Son Dakika | İşsizlik verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; potansiyel işgücü, zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bir araya gelmesiyle hesaplanan atıl işgücü oranı (gerçek işsizlik), 2026 senesinin mayıs ayında bir önceki aya kıyasla 0,9 puanlık bir tırmanış kaydederek yüzde 31,0 seviyesine ulaştı.

RESMİ İŞSİZ SAYISI 2 MİLYON 883 BİN KİŞİ

Ülke genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunu kapsayan dar tanımlı işsiz sayısı, 2026 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 9 bin kişi artış göstererek 2 milyon 883 bin kişiye tırmandı. Dar tanımlı işsizlik oranı ise bir önceki ayla aynı çizgide sabit kalarak yüzde 8,2 düzeyinde gerçekleşti.

Bu oran erkek nüfusta yüzde 7,0 olarak ölçülürken, kadınlarda ise yüzde 10,5 şeklinde tahmin edildi.

YATAY SEYRETTİ

İşsizlik oranı nisan ayında da yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

BÜTÜNLEŞİK ORANLARDAKİ TEHLİKELİ BOYUT

Mayıs ayına ait işgücü istatistiklerinin teknik detaylarında, zamana bağlı eksik istihdam edilenler ile işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte, potansiyel işgücü ile işsizlerin oluşturduğu diğer bütünleşik oran ise yüzde 20,5 olarak tahmin edildi.

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