Son dakika | Irak ile Türkiye arasında petrol anlaşması yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki Irak heyeti ile bir araya geldi. Gerçekleşen toplantının ardından iki ülke arasında yeni bir mutabakat sağlandığı açıklandı.

GÜNLÜK 750 BİN VARİLLİK ARA DÜZENLEME

Bakan Bayraktar, görüşme sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, BOTAŞ ile Irak devlet petrol şirketleri olan SOMO ve NOC arasında bir sözleşme yapıldığını bildirdi. Bir yıl geçerliliği olacak bu imza ile Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın efektif bir biçimde işletilmesi amaçlanıyor.

Yaklaşık elli senedir iki ülke arasında stratejik bir enerji koridoru işlevi gören bu hat için daha geniş çaplı ve uzun vadeli planlamaların sürdüğünü belirten Bayraktar, mevcut süreçte günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan geçici bir taşıma düzenlemesinin devreye alındığını aktardı. Enerji Bakanı, Irak petrolünün Ceyhan vasıtasıyla uluslararası piyasalara güvenli ve kesintisiz biçimde taşınmasında söz konusu hattın son derece kritik bir görev üstlendiğinin altını çizdi.

KÜRESEL ENERJİ ARZI VURGUSU

Dünya petrol pazarlarında gözlemlenen gelişmelerin, bu boru hattının bölgesel ve küresel enerji arz güvenliği açısından her zamankinden çok daha stratejik bir konumda bulunduğunu kanıtladığını belirten Bayraktar, ana hedeflerinin altyapıyı tam kapasite ile kullanmak olduğunu vurguladı.

Bayraktar, sürece dair değerlendirmesinde, “Hedefimiz Irak’ın yanı sıra bölgenin enerji kaynaklarını da Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran, Türkiye-Irak enerji ortaklığında yeni bir dönemin kapısını aralayacak kapsamlı ve uzun vadeli bir iş birliğini hayata geçirmektir.” ifadelerini kullandı.