Son dakika | İndirim geliyor! Depoları dolduracaklar dikkat!

Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor.

Motorine, salı günü 4,88 TL indirim bekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre bu indirimden eşel mobil sistemi gereği kesinti yapılacak ve pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 1,22 TL olacak. ü

Benzinde ise bir fiyat değişikliği henüz söz konusu değil.

AYRINTILAR GELİYOR...