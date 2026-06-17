SON DAKİKA | Fed faizi 4'üncü kez sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed) 2026'nın dördüncü faiz kararını açıkladı. Fed'in yeni başkanı Kewin Warsh liderliğinde toplanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ilk kararını verdi. Buna göre FOMC politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı.

2025'in son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine giden Fed, Mart ayından beri faiz indirimine gitmedi.

3 YILIN EN YÜKSEK ENFLASYON ORANI

Geçen hafta yayımlanan iki ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) raporuna göre, yıllık enflasyon mayıs ayında son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu artışın başlıca nedeni, İran savaşı sırasında enerji maliyetlerinde yaşanan sıçrama oldu.