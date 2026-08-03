Son dakika | ENAG temmuz ayı enflasyonunu açıkladı

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 2026 yılı Temmuz enflasyonunu açıkladı.

ENAG'ın açıkladığına göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 3,07 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 50,49 olarak gerçekleşti.

Saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran 2026 resmi enflasyonunu açıklayacak.

DİĞER AYLARDA NE KADAR AÇIKLAMIŞTI?

Milyonların zammının belirlendiği haziran enflasyonunu ENAG aylık bazda yüzde 1,94, yıllıkta ise yüzde 51,49 olarak açıklamıştı.

Mayıs ayı enflasyonu aylık olarak yüzde 2,16 artmış, yıllık enflasyon yüzde 53,13 olarak gerçekleşmişti.

Nisan 2026 enflasyonunu ENAG yüzde 5,07 yıllıkta ise yüzde 55,38 olarak açıklamıştı.

ENAG Mart ayı enflasyonunu yüzde 4.10, yıllık enflasyonu yüzde 54,62 olarak duyurmuştu.

3 Mart 2026'da açıklanan şubat enflasyonu aylık bazda 4,01, yıllıkta ise yüzde 54,14 olarak gerçekleşti.

ENAG 2026 yılının ilk enflasyonunu 3 Şubat 2026'da açıklamıştı. Buna göre Ocak 2026'da aylık bazda enflasyon yüzde 6,32, yıllıkta yüzde 53,42 artmıştı.

TÜİK ENAG MAKASI

Öte yandan ENAG ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriler arasındaki makas sürüyor. TÜİK daha aşağıda rakamlar açıklarken, ENAG'ın enflasyon verisi daha yüksek oluyor. Ancak bu ay, memur ve emekli zamları için belirleyici olacağı için TÜİK'in daha düşük bir veri açıklama ihtimali yüksek.

TÜİK'in, ENAG'dan sonra açıklayacağı enflasyon verisi bekleniyor.