Son dakika | Ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ait ekonomik güven endeksi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, bir önceki ay 97,2 seviyesinde bulunan ekonomik güven endeksi, haziran ayında yüzde 1,8 oranında bir artış kaydederek 98,9 değerine ulaştı.

Söz konusu endeks değerlerinin mevsim etkilerinden arındırılmış verilerden oluştuğu, tüketici güven endeksinde ise yapısal olarak mevsim etkisinin bulunmadığı açıklandı.

SEKTÖREL ALT ENDEKSLERDE HAZİRAN AYI DEĞİŞİMLERİ

Mayıs ayına göre haziran döneminde tüm sektörel güven endekslerinde yukarı yönlü hareketler gözlendi.

Alt kırılımlar ve değişim oranları şu şekilde gerçekleşti:

Tüketici Güven Endeksi: Bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında yükseliş kaydederek 85,8 değerinden 87,9 seviyesine ulaştı.

Reel Kesim (İmalat Sanayi) Güven Endeksi: Mayıs ayına kıyasla yüzde 1,0 oranında artış gösterdi ve 101,0 değerinden 102,0 seviyesine çıktı.

Hizmet Sektörü Güven Endeksi: Bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında ivme kazanarak 109,0 değerinden 110,5 seviyesine tırmandı.

Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi: Mayıs ayındaki 112,5 seviyesinden, haziranda yüzde 0,3'lük sınırlı bir artışla 112,8 değerini aldı.

İnşaat Sektörü Güven Endeksi: Bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artarak 82,1 değerinden 83,0 seviyesine yükseldi.



EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NEDİR?

Ekonomik güven endeksi, tüketicilerin ve üreticilerin genel ekonomik duruma yönelik yaptıkları değerlendirmeleri, ileriye dönük beklentilerini ve piyasadaki eğilimlerini özetleyen bileşik bir göstergedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan bu endeks; tüketici güven endeksi, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait alt endekslerin belirli ağırlıklar verilerek birleştirilmesi yöntemiyle oluşturulur.

Göstergenin temel amacı, ekonominin farklı aktörlerinin geleceğe dair ne kadar umutlu veya umutsuz olduğunu tek bir veriyle ifade etmektir.

Endeksin hesaplama modelinde 0 ile 200 arasında değişen bir değer skalası esas alınır. Ekonomik güven endeksinin 100 rakamından büyük olması, genel ekonomik duruma ilişkin piyasada "iyimserlik" hakim olduğunu gösterir. Endeksin 100 sınırından küçük olması ise genel ekonomik gidişata yönelik "kötümserliği" temsil eder. Kısacası, ilan edilen rakamın 100 eşiğinin altında kalması, halkın ve üreticinin ekonominin geleceğinden umutsuz olduğu, yatırımların ve tüketim eğiliminin yavaşlayabileceği anlamına gelir.

BİLEŞENLERİ NELERDİR?

Bu makro veri hesaplanırken toplumun farklı kesimlerinin beklentileri ayrı ayrı ölçülmektedir. Tüketici eğilim anketi yoluyla hanehalkının mevcut maddi durumu ve genel ekonomi hakkındaki düşünceleri derlenmektedir. Aynı zamanda imalat sanayi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü yöneticilerinin mevcut durum analizi ile geleceğe yönelik planları tabloya dahil edilmektedir.

Tüm bu alt kalemlerin belirli ağırlıklarla toplanması sonucunda nihai endeks değeri ortaya çıkmaktadır.