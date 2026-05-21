Son dakika| Ekonomi yönetimi 'acil' toplanıyor

Mutlak butlan kararı sonrasında ekonomide yaşanan deprem sonrası ekonomi yönetimi harekete geçti.

Butlan kararına Londra’da yatırımcı toplantısında yakalanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk önlemi alıyor.

Yarın sabah saat 08.30'da, Finansal İstikrar komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanacak.

Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ele alınacak.

Ayrıca piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanıyor.

Sabahın erken saatinde yapılacak toplantıyla piyasalardaki çöküşün bir nebze hafifletilmesi hedefleniyor.

Butlan kararı sonrası Borsa İstanbul'da yüzde 6'yı aşan bir kayıp yaşanmış, devre kesici devreye alınmıştı.

Ekonomistlerin analizine göre kararın ardından ilk saatlerde Türkiye'nin kaybı 9-10 milyar dolar oldu.

Kararın ardından Türkiye'nin risk primi de yüzde 30 oranında fırladı.